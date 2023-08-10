Вибух в Підмосков'ї: кількість постраждалих росте, 12 росіян зникли безвісти, — росЗМІ (відео)

Відомо вже про 54 поранених внаслідок вибуху на заводі в Сергієвому Посаді. П’ятеро осіб були госпіталізовані у важкому стані.

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Кількість постраждалих внаслідок вибуху на території Загорського оптико-механічного заводу в Сергієвому Посаді Московської області РФ зросла. 12 осіб вважають зниклими безвісти. Про це з посиланням на вороже Міністерство з надзвичайних ситуацій повідомили у медіа "360tv" 10 серпня.

Станом на ранок 10 серпня відомо вже про 54 постраждалих. У публікації йдеться, що 23 особи були госпіталізовані, п’ятеро з них перебувають у важкому стані.

"Ще одна людина загинула", — проінформували в медіа.

Вибух в Сергієвому Посаді: що вже відомо

Нагадаємо, 9 серпня у Московській області РФ пролунав гучний вибух та почав здійматись у небо дим. Повідомляли про щонайменше 16 постраждалих внаслідок інциденту на Загорському оптико-механічному заводі, який виробляє військову оптику.

Пізніше 9 серпня повідомили, що під завалами у Підмосков’ї можуть перебувати люди. Причиною вибуху на заводі, за даними росЗМІ, було "порушення технологічного процесу".

Також була озвучена інша версія — вибух спричинила детонація снарядів. Місцеві почали знаходити на місці події предмети, схожі на артилерійські боєприпаси. Директор компанії "Піро-Росс" Сергій Чанкаєв передавав, що вибух стався на складі металевих труб, де не було горючих матеріалів.