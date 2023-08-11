Едут на Симферополь: оккупанты перемещают военную технику в Крыму, — партизаны (видео)

Сообщается, что партизаны заметили стоянку грузовиков ВС РФ. Предполагается, что дальше они будут двигаться в сторону Симферополя.

В поселке Зуя Белогорского районе партизаны движения "Атеш" заметили стоянку российской военной техники. Об этом партизаны сообщили 11 августа на своем Telegram-канале.

"В пгт. Зуя (Белогорский район) замечена стоянка военной техники вс рф за следующими координатами: 45.05432142145465, 34.31243356416109. Грузовики, вероятно, направляются в сторону Симферополя по трассе "Р23", — сказано в сообщении.

Также партизаны опубликовали видео, на котором можно увидеть грузовики российской армии.

Также сообщалось, что 11 августа ВСУ нанесли авиаудар двумя бомбами JDAM по оккупантам. Сейчас часть Урожайного находится в серой зоне. В одном из домов военные зафиксировали и атаковали оккупантов.

Кроме того, 11 августа в РФ заявили о завершении разработки БТ-3Ф, умеющей плавать. Бронетранспортер сделали для транспортировки сил и средств под вражеским огнем. В десантном отделении смогут поместиться 15 бойцов.