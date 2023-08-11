ВСУ нанесли авиаудар двумя бомбами JDAM по оккупантам (видео)

Сейчас часть Урожайного находится в серой зоне. В одном из домов военные зафиксировали и атаковали оккупантов.

Вооруженные силы поразили многоэтажку в поселке Урожайное в Донецкой области. В ней находились позиции оккупантов. Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на соцсети.

На кадрах с беспилотника видно, как по российским позициям прилетает две авиабомбы JDAM. В том районе находятся 60-я отдельная мотострелковая бригада и 247-й гвардейский десантно-штурмовой казачий полк ВС РФ. Часть Урожайного находится в серой зоне. Хотя еще 7 августа оно было под контролем российских войск.

Соседний населенный пункт поселок Старомайорское освободили 27 июля Силы обороны Украины. Также в издании констатировали, что JDAM стал уже обычным средством поражения российских позиций.

JDAM — это комплект для обычных авиабомб, который делает их управляемыми. Бомба оснащается хвостовым оперением и навигационной системой INS. Вдоль корпуса расположены планки, которые дают возможность бомбы планировать к цели. Максимальная дальность стрельбы — 70 км, но при условии сброса с большой высоты, минимальная дальность — 24 км. Украинская армия получила ракеты GBU-62. Вместе с комплектом масса бомбы достигает 907 кг.

Напомним, 29 июня ВСУ уничтожили на Донбассе командный пункт РФ управляемой бомбой JDAM.

22 июня израильская компания Elbit Systems заявила о разработке комплекта неуправляемых бомб REST, который по характеристикам лучше американского JDAM. В частности в дальности.