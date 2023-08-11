"Списки точно есть": Вениславский рассказал, кем заменят областных руководителей ТЦК (видео)

По словам Федора Вениславского, среди задач новых руководителей ТЦК — выполнение планов по мобилизации и искоренение недобросовестных действий со стороны работников военкоматов на разных уровнях.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 11 августа в эфире телемарафона сообщил, что уже есть списки тех, кто должен заменить уволенных руководителей военкоматов.

По словам Вениславского, президент Украины Владимир Зеленский несколько месяцев назад выступил с инициативой обновления кадрового состава ТЦК. Это произойдет "за счет тех военнослужащих, которые в окопах доказали, что понимают, что такое война и честь и достоинство".

По его мнению, обновить руководящий состав ТЦК и СП в областях можно будет сделать достаточно быстро, ведь соответствующие списки уже подготовлены.

"Таких людей достаточно... Соответствующие списки, кто может заменить тех работников ТЦК, которые себя дискредитировали, точно есть, поэтому я думаю, это будет достаточно быстро сделано", — добавил депутат.

Он отметил, что при формировании кадров для работы в ТЦК, речь не идет о тех офицерах, которые на сегодняшний день командуют боевыми подразделениями.

"Есть военнослужащие, которые получают ранения, которые по заключению военно-врачебных комиссий не могут быть больше в окопах, признаются непригодными или частично пригодны к военной службе, именно за счет таких людей и будет формироваться кадровый потенциал для руководителей ТЦК", — сообщил Венистлавский.

Среди задач новоназначенных руководителей военкоматов будут, в частности, выполнение планов по мобилизации, а также искоренение любых недобросовестных действий со стороны работников ТЦК на разных уровнях.

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) — структура органов местного военного управления Украины, обеспечивающая выполнение законодательства по вопросам воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации. Начиная с 2022 года, полностью заменила собой советскую систему военных комиссариатов в стране.

Напомним, 11 августа президент Украины Владимир Зеленский председательствовал на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), где рассмотрел результаты проверки работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и рекомендовал уволить всех областных военкоматов.

Ранее, 8 августа в ГБР сообщили, что правоохранители расследуют уже 112 уголовных производств, которые касаются злоупотреблений должностных лиц военкоматов.