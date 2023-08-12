Скандал с закупкой формы для ВСУ: в Минобороны ответили на слухи в СМИ (документ)

В оборонном ведомстве утверждают, что не имеют отношения к закупке военной формы, которая по дороге между турецкой и украинской таможней подорожала с 28 до 86 долларов за штуку.

Министерство обороны Украины 11 августа проинформировало, что не осуществляло закупку формы для подразделения ТрО ВСУ, в отношении которой проводится расследование. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

В Минобороны прокомментировали информацию Киевской городской прокуратуры и специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона по разоблачению и сообщение о подозрении директору частной фирмы в завладении средствами, которые выделялись на закупку форменной одежды для военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

В ведомстве отметили, что его подразделения к указанному процессу закупки не привлекались. Министерство не занималось поиском исполнителя и не заключало договор.

"Со своей стороны подчеркиваем, что в ведомстве исповедуется нулевая толерантность к коррупции. Минобороны во всех случаях антикоррупционных действий правоохранительных органов обеспечивает всестороннее содействие досудебному расследованию и проводит соответствующие внутренние проверки", — отметили в Минобороны.

Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Что известно об инциденте

По материалам следствия, в 2022 году между воинской частью и швейной фабрикой были заключены договоры на поставку форменной одежды для военнослужащих, но цена военной экипировки увеличилась втрое во время доставки.

Расследователи получили документы, свидетельствующие о возможных нарушениях при закупках одежды для ВСУ. Оказалось, что осенью 2022 года под видом зимней одежды купили летнюю, которая к тому же в дороге существенно подорожала.

Документы, которые попали в руки журналистов, касаются контракта с турецкой компанией Vector avia hava araçlari. Указывается, что в 2022 году была заказана партия зимней одежды для ВСУ на общую сумму 33 млн грн. Из этой суммы 20 млн долларов — зимние куртки, 13 млн долларов — на зимние брюки.

Вопросы возникли, когда исследовали их цену и вес. Выяснилось, что заказанные куртки Vector avia весили вдвое меньше, чем аналогичные зимние куртки из Китая. В частности, уголки турецкого производства весили 1,1 кг, а китайского — 2 кг.

Как свидетельствуют документы, на пути из Турции в Украину партия подорожала втрое.

Одна куртка из "странной" партии на выезде из Турции стоила 29 долларов/штуку и общая стоимость 4900 штук составляла 142 тысяч. Однако по документам украинской таможни, куртка уже стоила 86 долларов/штука, а суммарная стоимость партии составила 421 тысячу долларов.

Фото: Зеркало недели

Фото: Зеркало недели

Напомним, в январе 2023 года СМИ исследовали закупки пищевых продуктов для бойцов ВСУ. Тогда выяснили, что планировали приобрести партию яиц по 17 долл./шт. Министр обороны Резников сначала заверил, что речь шла не о штуках, а о килограммах, а потом — что не знал об этом контракте.