"Убивали концепцию мобилизации": у Зеленского объяснили увольнение военкомов (видео)

По словам советника ОП Михаила Подоляка, главы ТЦК, которые будут уволены в рамках общей программы, могут пойти на фронт, чтобы сохранить свои воинские звания.

Сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки наносили вред концепции мобилизации в Украине. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона 11 августа.

Михаил Подоляк прокомментировал решение властей об увольнении глав областных военкоматов. Как отметил чиновник, несмотря на полномасштабную войну, главы ТЦК, не прячась, покупали дорогие автомобили и недвижимость.

"Люди даже не понимают, что им давали время для того, чтобы остановиться, подумать, посмотреть по сторонам и так далее", — отметил Подоляк.

Как отмечает советник главы ОП, замена сотрудников и реформы в ТЦК — трудоемкий процесс, однако если этого не сделать, то лояльность к мобилизации будет нулевой. По словам чиновника, коррупция начинается с толерирования ее в обществе.

"Репутационно сегодня ТЦК в принципе убивали концепцию мобилизации как таковой", — констатировал советник главы ОП.

Михаил Подоляк об увольнении военкомов

Михаил Подоляк также подчеркнул, что военкомы, которым объявят о подозрении, будут привлечены к ответственности. Что касается глав ТЦК, уволенных в общей программы, они пойти на фронт, чтобы сохранить свои воинские звания.

Напомним, 11 августа президент Украины Владимир Зеленский председательствовал на заседании СНБО, где рассмотрел результаты проверки работы ТЦК и рекомендовал уволить всех областных военкомов.

Ранее, 31 июля, заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что в Минобороны планируют до конца года заменить 30% лиц, занимающих руководящие должности в ТЦК, на ветеранов.