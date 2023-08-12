"Либо умрет, либо начнет новый переворот": Грозев высказался о будущем Пригожина

По словам журналиста-расследователя, никто из российских элит, кроме представителей военно-промышленного комплекса, не видит смысла в войне с Украиной.

Через полгода основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин может предпринять новую попытку военного переворота в Российской Федерации. Об этом сказал журналист-расследователь Христо Грозев в интервью Financial Times от 11 августа.

Как отмечает Христо Грозев, в одном из своих выступлений президент РФ Владимир Путин назвал Евгения Пригожина "предателем" в связи с организованным им мятежом.

"Все знают, что делают с "предателями", а Путин этого не делал. Он хочет видеть его мертвым. Он еще не может этого сделать. Через полгода Пригожин либо умрет, либо будет второй переворот. Я не согласен ни с тем, ни с другим, но я не вижу ни того, ни другого", — сказал Грозев.

Расследователь также констатировал, что ни одна из групп российских элит, кроме представителей военно-промышленного комплекса, не видит смысла в продолжении войны в Украине. По мнению Грозева, эти люди не хотят восставать против власти первыми или в одиночку.

"Они не высказываются, потому что это дилемма заключенного", — считает журналист.

Говоря о возможных катализаторах нового восстания Христо Грозев предположил, что Владимир Путин может быть свергнут в результате одного из двух сценариев.

"Либо дилемма заключенного может быть разрешена, либо они просто избавятся от него с помощью более скоординированного переворота", — заключил Грозев.

Напомним, 19 марта Христо Грозев заявил, что Евгений Пригожин мечтает возглавить штаб и для него важно получить политическую роль в РФ, а в случае, если с ним случится "несчастный случай", "вагнеровцы" пойдут на Кремль.

Мы также сообщали, что по оценке ISW от 9 августа, сделка, в рамках которой бойцы частной военной компании "Вагнер" после провалившегося мятежа оказались на территории Беларуси, вероятно, сорвалась.