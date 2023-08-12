Взрывы в Крыму: полуостров подвергся атаке 20 беспилотников, – Минобороны РФ (видео)

В российском оборонном ведомстве утверждают, что 14 дронов якобы сбиты силами ПВО, а еще 6 – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В субботу, 12 августа, в Министерстве обороны Российской Федерации заявили об атаке беспилотных летательных аппаратов по временно оккупированному Крымскому полуострову. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

В Минобороны РФ написали, что якобы пресекли попытку Украины атаковать территорию Крыма 20 беспилотниками. Также сообщается, что все воздушные силы были уничтожены.

Согласно заявлению российского оборонного ведомства, 14 дронов были сбиты противовоздушной обороной, а еще 6 – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

По данным министерства, пострадавших и разрушений нет.

Взрывы в Крыму 12 августа: что известно

Напомним, ночью 12 августа на территории временно оккупированного Крымского полуострова прозвучали взрывы. В поселке Новоозерное были слышны звуки БПЛА и стрельбы.

Советник главы оккупационной администрации Крыма Олег Крючков заявил, что в нескольких районах полуострова сработала противовоздушная оборона и призвал "сохранять спокойствие".

По данным местных Telegram-каналов, в Новоозерном расположена военная база российских войск, на которой, по словам местных жителей, хранится большое количество военной техники. Речь идет о 943-м центре обеспечения мобилизационного развертывания.

Ранее, 10 августа, в Минобороны России заявляли, что также территорию оккупированного Крымского полуострова атаковали беспилотники. В соцсетях отметили, что взрывы слышали в Сакском районе Крыма.