Переворот в Нигере: страны ЭКОВАС отложили совещание по военной операции, – СМИ

Лидеры стран Западной Африки ранее заявили, что намерены провести встречу, чтобы обсудить "наилучшие варианты" развертывания сил в Нигере для свержения мятежников.

Государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) отложили совещание по проведению военной операции для урегулирования ситуации в Нигере. Об этом пишет The Guardian 12 августа.

Сообщается, что на встрече лидеры ЭКОВАС должны были обсудить "наилучшие варианты" развертыванию "резервных" сил в Нигере для свержения мятежников и возвращению власти президенту Нигера Мохамеду Базуму.

Соответствующее совещание должно было состояться в субботу в столице Ганы Аккре, однако мероприятие было перенесено по "техническим причинам".

Как отмечают журналисты, страны Западной Африки еще не предоставили подробностей об упомянутых силах или графике действий. Западноафриканские лидеры подчеркнули, что они все еще хотят мирного решения.

Ситуация в Нигере: что известно

Напомним, 10 августа лидеры государств ЭКОВАС допустили возможность военной интервенции в Нигер для свержения лиц, получивших власть в результате переворота. По словам президента Кот-д’Ивуара Алассана Уаттары, сообщество поддерживает скорейшее военное вмешательство.

"У начальников штабов будут другие конференции, чтобы завершить дело, но у них есть согласие Конференции глав государств на начало операции как можно скорее", — сказал Уаттара.

По данным СМИ от 10 августа, Мятежники в Нигере заявили заместителю главы американского Госдепа Виктории Нуланд, что убьют свергнутого президента страны Мохамеда Базума, если соседние страны попытаются осуществить вмешательство для восстановления его правления.