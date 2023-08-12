Под Мелитополем "кадыровцы" устроили перестрелку с осетинами, — соцсети

Выяснение отношений между оккупантами продолжалось около получаса. Далее местные слышали стоны, а утром видели, как на месте перестрелки мыли асфальт.

В Мелитопольском районе в захваченной Михайловке оккупанты устроили разборки с перестрелкой. Участие в ней приняли осетины и "кадыровцы". Об этом сообщают в телеграмм-канале "Запорожье. Информ", со ссылкой на слова местных жителей.

Так, российские захватчики из Северной Осетии и из Чечни что-то между собой не поделили. Выяснение отношений закончилось перестрелкой.

"Ночью в Михайловке слышали стрельбу около 30 минут. Потом стало известно, что у "кадыровцев" и осетин были разборки в центре города. Некоторые люди слышали стон раненых, а утром там кровь с асфальта смывали. Говорят, что немало 200-х увезли с места перестрелки", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Мелитополе российские оккупанты устроили гульбище на балконе 9-этажки. На место прибыли военная полиция, ФСБшники, сотрудники военной комендатуры и других силовых ведомств. Оккупанты с балкона открыли по ним огонь и кричали, что они "крысы тыловые".

Ранее сообщалось, что на Луганщине российские военные устроили перестрелку с наемниками ЧВК "Вагнер". Она началась с выяснения, кто лучше воюет, а кто отступает. В результате стрельбы есть погибшие с обеих сторон.