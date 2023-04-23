В Луганской области российские военные и боевики ЧВК "Вагнер" устроили смертельную перестрелку

По данным Генштаба ВСУ, российские солдаты и "вагнеровцы" начинают винить друг друга в проигрышах на поле боя.

Related video

В Луганской области российские военные и члены ЧВК "Вагнер" устроили перестрелку, в результате которой есть погибшие с обеих сторон. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 23 апреля 2023 года.

По данным украинского Генштаба, представители регулярной армии РФ и "вагнеровцы" все чаще пытаются найти виновных в своих проигрышах на поле бои. В один из последних конфликтов они устроили перестрелку в населенном пункте Станица Луганская Луганской области. В результате инцидента есть погибшие с обеих сторон.

"Не имея значительных достижений на поле боя, военнослужащие из России и представители ЧВК "вагнер" все чаще пытаются отыскать виновных в этом. Ответственность за собственные тактические просчеты и допущенные потери перекладывают друг на друга", — сообщает Генштаб ВСУ.

Также в сводке сообщается, что враг продолжает нести значительные потери на поле боя, из-за чего все медицинские учреждения на временно оккупированных территориях переполнены ранеными российскими военными. В частности, они начинают использовать и учебные заведения в собственных целях.

Напомним, бойцы ВСУ отошли из центра Бахмута и заняли позиции на западе города.

Также Фокус писал о планах союзников "примирить" Украину и РФ после контрнаступления.