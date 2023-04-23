На Луганщині російські військові та бойовики ПВК "Вагнер" влаштували смертельну перестрілку

За даними Генштабу ЗСУ, російські солдати та "вагнерівці" починають звинувачувати одне одного у програшах на полі бою.

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На Луганщині російські військові та члени ПВК "Вагнер" влаштували перестрілку, внаслідок якої є загиблі з обох сторін. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 23 квітня 2023 року.

За даними українського Генштабу, представники регулярної армії РФ та "вагнерівці" все частіше намагаються відшукати винних у своїх програшах на полі бою. Під час одного з останніх конфліктів вони влаштували перестрілку в населеному пункті Станиця Луганська Луганської області. Унаслідок інциденту є загиблі з обох сторін.

"Не маючи значущих досягнень на полі бою, військовослужбовці зс рф та представники ПВК "вагнер" все частіше намагаються відшукати винних у цьому. Відповідальність за власні тактичні прорахунки та допущені втрати перекладають один на одного", — повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також у зведенні повідомляється, що ворог продовжує зазнавати значних втрат на полі бою, через що всі медичні заклади на тимчасово окупованих територіях переповнені пораненими російськими військовими. Зокрема вони починають використовувати і навчальні заклади у власних цілях.

Нагадаємо, бійці ЗСУ відійшли з центру Бахмута та зайняли позиції на заході міста.

Також Фокус писав про плани союзників "примирити" Україну та РФ після контрнаступу.