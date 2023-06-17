Называли "крысами тыловыми": в Мелитополе пьяные оккупанты устроили перестрелку с ФСБ

Правоохранители не смогли справиться с российскими вояками, поэтому вызвали помощь. На место прибыли военная полиция, ФСБшники, сотрудники военной комендатуры.

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Во временно оккупированном Мелитополе пьяные российские военные устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ и комендатуры. Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

Инцидент произошел в одной из 9-этажек на бульваре 30-летия Победы, куда расквартировали российских захватчиков. Около 22 часов вечера они устроили гульбища — сначала пели песни, затем включали музыку и кричали маты с балкона. Все это происходило под боком у комендатуры, разместившейся в корпусе бывшего училища №24.

Местные жители не выдержали ночные шишки оккупантов и вызвали полицию. Прибывшие на вызов правоохранители не смогли справиться с российскими воинами, поэтому вызвали помощь. На место прибыли военная полиция, ФСБ, сотрудники военной комендатуры и других силовых ведомств.

Пьяные солдаты начали кричать с балкона: "Вы крысы тыловые, а мы воевали" и тому подобное, а дальше просто открыли огонь по прибывшим.

В конце концов ночная суета закончилась тем, что в квартире, где находилась пьяная компания оккупантов, выбили двери. Воинов второй армии мира поколотили и увезли в неизвестном направлении.

Напомним, что пленный "вагнеровец" рассказал, как российские оккупанты устраивают между собой перестрелки. В результате есть куча убитых, но о проблеме дальше не сообщают.

Ранее в Луганской области российские военные и боевики ЧВК "Вагнер" устроили смертельную перестрелку, выясняя, кто совершил больше ошибок на поле боя.