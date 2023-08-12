Ребенок остался сиротой: в сети назвали имя погибшего в Орехове правоохранителя (фото)

По информации ведомства, погибшему мужчине был 31 год и работе он отдал последние 6 лет своей жизни. После начала войны вынужден был покинуть свой родной дом в оккупации и продолжил служить Украине.

В сети появилось имя полицейского, который погиб в результате российских обстрелов в городе Орехов Запорожской области. Об этом сообщили на странице Национальной полиции Украины в социальной сети Facebook 12 августа.

Речь идет о 31-летнем капитане полиции Иване Ищенко. В течении последних шести лет он выполнял свой долг и был верен присяге украинскому народу. Его жизнь оборвала российская авиационная бомба, которую противник сбросил на город.

Родом Иван Ищенко из территории, которая находится сейчас в оккупации, но в ведомстве не назвали населенный пункт. После начала полномасштабной войны он покинул с семьей местность и продолжил нести службу в Украине.

В Запорожской области от вражеской атаки погиб украинский полицейский Фото: Нацполиция Украины

У погибшего осталась жена и маленький ребенок. Друзья и близкие вспоминают полицейского с теплом и благодарностью за эмоции, которые он приносил в их жизнь.

"Коллеги знали Ивана как хорошего и порядочного человека, ответственного работника и надежного товарища. Он оставил после себя светлую память и невыразимую печаль у каждого из нас. Искренние соболезнования семье Ивана. Разделяем горе. Склоняем головы в скорби за побратимом", — говорится в сообщении.

Удар по Орехову 12 августа: что известно

Утром субботы, 12 августа российские оккупанты нанесли удар по городу Орехов в Запорожской области, о чем сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. В результате погиб один человек. Еще 12 людей получили ранения, среди которых 4 сотрудника полиции.

На место оперативно прибыли врачи и спасатели, которые справлялись с последствиями атаки.

В МВД сообщили, что по факту атаки РФ открыто уголовное производство по статье "нарушение законов и обычаев войны".

Напомним, 12 августа сообщалось, что ВС РФ атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами. В ОВА отметили, что взрывы прогремели еще до того, как в городе успели включить сирены. На месте сразу же начал распространяться дым.