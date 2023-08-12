ВС РФ атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами: подробности от ОВА

Взрывы в Кривом Роге прогремели до включения сирены. На месте взрывов появился дым.

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В Кривом Роге утром 12 августа, около 10 часов прозвучали 2 сильных взрыва. Воздушная тревога на момент атаки не работала. О последствиях атаки сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Ракетный удар по Кривому Рогу. Предварительно, баллистика. Главное — без жертв. Все детали сейчас уточняются", — говорится в сообщении.

Председатель ОВА обратился к горожанам с просьбой не снимать места прилетов и не распространять фотографии в интернете.

Как сообщает корреспондент Фокуса в Кривом Роге, 2 взрыва с разницей в несколько секунд прозвучали около 10 часов утра. На момент ракетной атаки воздушная тревога объявлена не была. Сирена включилась в городе и в Днепропетровской области уже после взрывов.

Напомним, что 11 августа ВС РФ нанесли ракетный удар по гражданскому объекту в Ивано-Франковской области. Погиб 8-летний мальчик.

Также сообщалось, что 10 августа оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Ракета попала в отель Reikartz, где был дневной детский лагерь для детей от 6 до 13 лет, но детей не было в здании на момент атаки.