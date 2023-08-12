"Обеспечат полную чистку": в Раде рассказали, что будет после увольнения военкомов из ТЦК

По словам представителя президента в Верховной Раде Федора Вениславского, такие кадровые изменения могут нарушить процесс мобилизации. На место действующих глав ТЦК назначат людей, которые знают ценность жизни.

В Украине планируют после увольнения всех областных военкомов заняться чисткой районных и городских территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский в эфире телемарафона 12 августа.

По его словам, одновременно уволить всех глав ТЦК на всех уровнях невозможно, даже несмотря на системные злоупотребления и коррупцию, которые удалось вычислить.

"Это может осложнить процесс мобилизации в целом, поскольку это очень четко работающая структура, несмотря на наличие системных злоупотреблений и коррупционных поступков. Но, бесспорно, когда будут назначены руководители областного уровня среди новых людей, которым чужда сама сущность коррупции. Которые понимают, что такое жизнь, что такое смерть и вернувшиеся с переднего края, то я думаю, они точно обеспечат полную чистку всех территориальных центров", — говорится в сообщении.

Кроме того, Федор Вениславский добавил, что на место нынешних военкомов, которые будут в скором времени уволены, будут назначены люди, которые прошли войну или по состоянию здоровья не могут исполнять обязанности военной службы.

"Это произойдет и на более низком уровне – на уровне районных, городских территориальных центров. Потому что надо понимать, что это главный механизм, который обеспечивает, по большому счету, восполнение тех неизбежных потерь, которые несет война, среди военнослужащих", — подытожил представитель президента в ВР.

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Напомним, 11 августа сообщалось, что Владимир Зеленский после заседания СНБО поручил уволить всех областных военкомов. По словам главы государства, ТЦК должны управлять люди с военным опытом, которые не могут больше исполнять свой долг из-за ранений с передовой.