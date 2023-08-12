Нашли в лесу: ДШВ на Лиманском направлении уничтожили БТР (видео)

Пограничники провели разведку с помощью беспилотников и передали данные десантникам.

Десантники уничтожили вражеский БТР на Лиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы

Пограничники провели детальную разведку с помощью беспилотников. Впоследствии они зафиксировали боевую машину в лесу.

"Прямое попадание во вражеский БТР", — говорится в сообщении.

Пограничники в войне с Россией

Бойцы ГПСУ 10 августа применили минометы против укрепленных позиций войск РФ, которые были созданы в районе Бахмута. Украинские военные смогли успешно использовать артиллерийские средства. Благодаря метким выстрелам штурмовые подразделения впоследствии получили возможность быстро пройти позиции российских захватчиков.

Воины "Стального кордона" атаковали российские позиции, используя минометы. Они уничтожили боевую машину. Аэроразведчики зафиксировали замаскированные позиции и технику. Впоследствии состоялась успешная отработка. Пограничники против оккупантов применили миномет. Эффективные действия провели на Купянском направлении.

Украинские бойцы ликвидировали комплекс наблюдения "Муром-М" РФ. Эта система фиксирует передвижение человека за 10 км. Точным попаданием оператор дрона-камикадзе сумел ликвидировать соответствующий комплекс. Соответствующая система позволяет вести визуальное наблюдение на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте способен фиксировать транспортное средство за 8 км и людей за 4 км. Система оборудована оптической камерой с очень мощным "зумом".

Напомним, бойцы 30-й бригады 7 августа меткими выстрелами из HIMARS, как сообщил Александр Сырский, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, сумели ликвидировать технику благодаря оператору БПЛА.