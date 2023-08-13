ВСУ добились тактического прогресса на двух направлениях, — NYT

Украинские войска продвинулись на 16-19 км на двух основных направлениях, чтобы достичь побережья Азовского моря и перерезать пути снабжения ВС РФ.

ВСУ достигли немного больших успехов на двух основных направлениях украинского контрнаступления, пишет издание The New York Times, анализируя данные сообщений западных военных аналитиков. В частности, журналисты издания пишут, что украинские войска продвинулись на 16-19 км на юге в сторону временно оккупированных Бердянска и Мелитополя. Таким образом Силы обороны Украины пытаются перерезать пути снабжения ВС РФ.

По мнению военных аналитиков, хотя площадь отвоеванных ВСУ территорий не так и велика, все же продвижение украинкой армии вынуждает Россию перебрасывать сюда дополнительные войска с других участков фронта.

Например, аналитики из американского Института изучения войны считают, что успехи ВСУ на фронте являются тактически значимыми и это продвижение вперед еще больше ослабит российские оборонительные рубежи. Таким образом появляется возможность для того, чтобы Силы обороны Украины совершили прорыв, который может стать потенциально решающим.

Как отмечает издание, ВСУ сейчас продвигаются по двум основным направлениям – через село Старомайорское на юг в сторону Бердянска и на запад в сторону Мелитополя. В частности, последний город является жизненно важным логистическим хабом для российских войск. Силы обороны Украины хотят выйти к Азовскому морю и вбить клин в так называемый сухопутный коридор между Россией и Крымом и таким образом можно будет нарушить пути снабжения ВС РФ.

ВСУ сейчас продвигаются по двум основным направлениям – через село Старомайорское на юг в сторону Бердянска и на запад в сторону Мелитополя Фото: Скриншот

Военные аналитики отмечают, что даже если ВСУ удастся прорвать первую линию обороны ВС РФ, то у России было много времени, чтобы сильно укрепить остальные линии обороны. В то же время, британская разведка сообщила о том, что российские войска столкнулись с сильным истощением и ведут тяжелые бои из-за натиска ВСУ.

Издание, со ссылкой на аналитиков, пишет, что по направлению наступления в сторону Бердянска, украинской армии удалось закрепить свои позиции вокруг села Старомайорское, и похоже, что ВСУ продвигаются к селу Урожайное, которое является важным опорным пунктом россиян.

Журналисты отмечают, что если Силам обороны Украины удастся прорваться через Урожайное или же обойти его, то украинские войска окажутся в пределах примерно 80 км от Бердянска и Мариуполя. С каждым отвоеванным километром оккупированной россиянами территории, ВСУ оказывают все большее давление на российские линии снабжения. Также, по данным военных аналитиков, украинские войска ведут тяжелые бои в направлении Мелитополя и имеют успехи в районе села Работино.

по данным военных аналитиков, украинские войска ведут тяжелые бои в направлении Мелитополя и имеют успехи в районе села Работино Фото: Скриншот

Напоминаем, что по словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, Путин готовится к более масштабной войне в Украине. И об этом свидетельствуют несколько факторов.