Крым следующий: пограничники показали, как устанавливали украинский знак на Змеином (видео)

По словам представителей ГПСУ, прошлый пограничный знак уничтожили оккупанты, когда находились на захваченном острове.

Накануне, 12 августа, военнослужащие Измаильского отряда при поддержке бойцов ГУР МО высадились на освобожденном острове Змеиный и установили новый пограничный знак. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ, которая опубликовала эксклюзивные кадры с острова.

Прошлый пограничный знак уничтожили оккупанты, когда находились на захваченном острове. При установке знака присутствовал глава ГПСУ генерал-майор Сергей Дейнеко.

По словам главы ведомства, "следующий пограничный знак установят в нашем украинском Крыму, после его освобождения Силами обороны Украины".

Остров Змеиный

Остров Змеиный

Во время операции по освобождению Змеиного Посейдон оказался на стороне Украины. По словам подполковника Александра Кондратенко, в ходе деоккупации остров находился в зоне действия всех огневых средств поражения ВС РФ. Но силы ССО воспользовались штормовой погодой, чтобы уйти. 73-й морской центр специальных операций возглавлял вылазку на небольшой остров в Черном море.

По словам бойцов ВСУ, они также находили тела солдат российских войск, обглоданных морскими животными.

Напомним, что в сводке военных исследователей из ISW от 12 августа говорится, что ВСУ намного сократили время между определением целей и нанесением ударов из HIMARS. По этой причине оккупационной группировке в западной части Запорожской области приходится отходить на 10 км от передовой.

Также сообщалось, что в Минобороны оценили "рейд" на левый берег Херсонской области. Представители ведомства отметили, что понадобится высадиться, обезопасить себя, закрепиться, а также зачистить территорию.