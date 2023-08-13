Стратеги на Западе уже задумались о наступлении ВСУ весной 2024-го, – WSJ

Стратеги и политики считают, что в 2023 году украинским военным не удастся добиться больших успехов, так что они раздумывают, как новая военная помощь может нарушить баланс сил на поле боя следующей весной.

Нынешняя кампания Украины по возвращению территорий, оккупированной российскими войсками, может продолжаться еще много месяцев. Но военные стратеги и политики на Западе уже начинают думать о весеннем наступлении следующего года. Об этом пишет Wall Street Journal.

Это отражает осознание того факта, что борьба Украины за изгнание ВС РФ, вероятно, займет много времени.

Когда весной началось контрнаступление, оптимисты надеялись, что украинские войска смогут повторить свой прошлогодний успех, разгромив российские войска. Но первоначальная попытка использовать недавно поставленные западные танки и бронетехнику для прорыва укрепленных позиций русских застопорилась.

С тех пор прогресс был медленным и болезненным. Новый толчок все еще может быть в ближайшем будущем. Но военачальники и политики уже задаются вопросом, чего можно добиться в ближайшие несколько месяцев и как подготовиться к затяжному конфликту.

В Киеве и Европе обеспокоены тем, что политики и избиратели могут начать воспринимать войну в Украине, как трясину и недовольство поддержкой Украины будет расти.

Даже если западные сторонники Киева сохранят решимость, но время идет, и украинские военные расходуют боеприпасы, технику и живую силу.

Военные ВСУ Фото: Минобороны Украины

Все военные кампании заканчиваются в какой-то момент — даже в войнах, которые длятся годами — в моменте, который тактики называют кульминацией, или моментом, когда наступающие силы не могут двигаться дальше из-за успеха, препятствий или отсутствия припасов.

Цель официального Киева сейчас состоит в том, чтобы нынешнее наступление завершилось достаточными успехами, чтобы показать украинским гражданам и сторонникам в Вашингтоне, Берлине и других столицах, что их поддержка должна продолжаться.

Президент Байден на саммите НАТО в Литве в прошлом месяце сказал украинскому президенту, что поддержка США останется непоколебимой. США, союзники по НАТО и Япония обязались разработать долгосрочные планы безопасности для Украины. Пентагон продолжает поставлять Украине новейшее вооружение — в последнее время смертоносные кассетные боеприпасы, — а союзники увеличивают смертоносность того, что они поставляют, например, крылатые ракеты воздушного базирования.

Тем временем высшее военное руководство уже несколько месяцев предупреждает, что относительно быстрые достижения Украины в прошлом году повторить будет нелегко. Генерал армии США Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, неоднократно критиковал предположения о том, что Киев может быстро перерезать сухопутный коридор, удерживаемый Россией на юго-востоке Украины, или изолировать Крымский полуостров, который Россия захватила в 2014 году.

Встреча украинских военных Фото: УНИАН

Американские и другие западные официальные лица надеялись, что значительный украинский прорыв может повредить российским силам настолько, что уже этой зимой президент Владимир Путин сядет за стол переговоров для серьезных бесед о каком-либо урегулировании. По словам дипломатов, шансы на это сейчас кажутся минимальными.

Вместо этого Россия укрепляет свою физическую оборону в Украине, добавляя больше солдат и наращивая производство боеприпасов и оружия. Запад также наращивает военную промышленность, повышая вероятность затяжной войны на истощение.

История показывает, что войны длятся в среднем от трех до семи лет с несколькими сезонами кампании, говорят аналитики

Но даже если прорыва этим летом не произойдет, Украина может продолжать сражаться до зимы. Дождь и снег могут замедлить действия тяжелой техники, такой как танки, но украинские силы до сих пор демонстрировали наибольшую эффективность, когда действуют небольшими подразделениями, часто с более легкой техникой.

Боец ВСУ Фото: Минобороны Украины

"Украинские военные продолжают адаптироваться быстрее, чем российские", — сказал Гордон "Скип" Дэвис, генерал-майор армии США в отставке и бывший заместитель помощника генерального секретаря НАТО.

Украина направила в наступление лишь часть своих наиболее подготовленных войск, и только некоторые из более чем 60 000 украинских военнослужащих, обученных вооруженными силами НАТО, прошли сложные маневры, известные как общевойсковые операции. Со временем все больше украинских военнослужащих и командиров получат передовую западную подготовку.

Это обучение поможет им лучше использовать современное западное вооружение. Первоначальные попытки Украины использовать в наступлении европейские танки и бронетранспортеры США не увенчались успехом, но к весне следующего года в Киеве будет больше западной техники и ее квалифицированных операторов.

Учения ВСУ Фото: "Армия Информ"

"Со временем Украина, в конечном итоге, будет использовать больше своих бригад, обученных и оснащенных НАТО, в то время как России будет сложно поддерживать свою скорострельность и слаженность на передовой", — сказал Дэвис.

К середине следующего года Украина может также использовать реактивные истребители F-16 американского производства , которые передадут Дания и Нидерланды.

Также усиливается давление на Вашингтон, чтобы он предоставил ракеты большой дальности ATACMS наземного базирования, и на Германию, чтобы та передала крылатые ракеты Taurus.

Запад также может, в конечном итоге, предоставить более совершенное оборудование, такое как сложные беспилотники, способные атаковать с воздуха.

Стратеги смотрят в будущее и надеются, что со временем — даже когда Россия будет усиливать препятствия для украинского наступления — ВСУ смогут приобрести навыки и опыт, которые позволят им перехитрить ВС РФ.

То, как политики отнесутся к войне в следующем году, по-прежнему вызывает беспокойство у союзников Украины, особенно в связи с президентскими выборами в США, которые состоятся в ноябре следующего года. Бывший президент Дональд Трамп, лидер Республиканской партии, предложил сократить поддержку Украины.

Но стоит отметить, что многие республиканцы продолжают поддерживать американскую помощь Киеву, в том числе большое количество сенаторов и многие в Палате представителей.

Обеспокоенность тем, что такая поддержка может исчезнуть, если Трамп вернет себе Белый дом, усиливает давление на Украину и ее союзников, что побуждает добиться значительных успехов в следующем сезоне кампании.

Напомним, ранее были опубликованы размышления по поводу текущей ситуации в Украине британского политолога Марка Галеотти. Он считает, что президент РФ Владимир Путин не хочет проводить в ближайшем будущем новую волну мобилизации. Политолог считает, что Путина беспокоит, что новая волна мобилизации может пошатнуть его позиции внутри страны.