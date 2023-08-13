ВС РФ на оккупированной части Украины руководит генерал родом из Донецкой области, — СМИ (фото)

Российский генерал родом из Донецкой области, его жена из Николаева, а брат сбежал из Украины в РФ, чтобы избежать наказания за преступление.

Фактическим командующим всей российской группировки на оккупированной территории Украины является генерал армии РФ Михаил Теплинский. Об этом пишет украинский журналист Андрей Цаплиенко.

По словам журналиста, в РФ из него слепили образ некоего настоящего "русского офицера", а на самом деле он и его семья являются россиянами только по паспортам.

"Типичный образец манкуртов, готовых отказаться от своих корней и убивать украинцев несмотря на то, что сами являются украинцами. Таких примеров в российской армии тысячи", — отметил журналист.

Что известно о генерале Теплинском

Теплинский родом из Донецкой области из города Моспино. Его отец умер в 2021 году. Мать, Нина Максимовна, до полномасштабного вторжения РФ так и жила в родном городе генерала — Моспино.

Генерал РФ, бывший украинец Михаил Теплинский

Жена генерала — Наталья (девичья фамилия Кракосевич) детство и юность провела в Николаеве, и, разговаривала на украинском. Ее отец родом из Львова. Он тоже умер в 2021 году. Мать, Кракосевич Валентина Ивановна, вероятно, до сих пор живет в Николаеве.

"О том, что происходит в голове жены генерала, говорит тот факт, что она одновременно является сторонницей РПЦ и различных оккультистов, желает "мочить бандеровцев" и жалеет, что когда-то не сбежала за границу. Классический когнитивный диссонанс. С Теплинским тоже все так же когнитивно. Жена, любовница, все, как у всех. Сослуживцы знают, что у генерала есть внебрачная семья. Другая жена и ребенок, с которыми он время от времени живет вместе", — пишет Цаплиенко.

Генерал Теплинский с семьей

Он добавил, что генерал имеет сотни квадратных метров элитной недвижимости в Москве.

Недвижимость Теплинского в Москве в Москве

Также известно, что Теплинский участвовал в конфликте в "Приднестровье", чеченских войнах, операции России в Сирии и вторжении в Украину. В 2021 году получил звание генерал-полковника. С 2022 года является командующим ВДВ ВС России, которые принимают активное участие в войне против Украины.

Его брат Дмитрий Теплинский сбежал из Украины в РФ, спасаясь от уголовного преследования. В октябре 2008 года получил орден "Мужества" за участие в войне ВС РФ против Грузии

Напомним, что Минобороны России сняло с публикации выступление командующего Воздушно-десантных войск генерал-полковника Михаила Теплинского 2 августа. Во время выступления генерал разболтал информацию о российских потерях в Украине.

Ранее сообщалось, что ранее Теплинский выступал против Герасимова и подавал жалобы на высшее российское военное командование, но перешел на сторону МО после мятежа основателя ЧВК "Вагнер".