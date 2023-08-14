Тянет на международный скандал: новые подробности атаки ВС РФ на турецкое судно Sukru Okan (фото)

Экипаж танкера Olvia непосредственно наблюдал за ситуацией с сухогрузом Sukru Okan. Судно проходило в нескольких милях в точке возле территориальных вод Турции.

Россия 13 августа атаковала турецкое судно "Шюкрю Окан" в территориальных водах Турции. Об этом сообщают в разведывательном сообществе InformNapalm.

По сообщению аналитиков, они сконтактировали с экипажем танкера Olvia, который непосредственно наблюдал за ситуацией с сухогрузом Sukru Okan — судно проходило в нескольких милях в точке возле территориальных вод Турции, где вероятно случился инцидент с россиянами.

Согласно сервису Marinetraffic маршрут танкера действительно пролегал и даже пересекался с сухогрузом "Шюкрю Окан".

"Источник утверждает, что если позже досмотр Sukru Okan и был, тогда он состоялся уже в территориальных водах Турции, и поэтому с танкера Olvia уже этого не увидели. И моряки не могли предположить, что россияне полезут досматривать судно в территориальных водах одной из стран НАТО. К тому же курс судно Sukru Okan в сторону Турции изменило по рекомендации турецкого радиоэфира. То есть на этапе наблюдения все выглядело будто экипаж Sukru Okan проигнорировал команды россиян и ушел в турецкие территориальные воды", — сообщают аналитики.

Они отмечают, если события происходили именно так, то для них непонятна реакция на инцидент официальной Анкары.

"Если россияне все же останавливали и досматривали судно в их водах принудительно, это тянет на международный скандал", — отметили аналитики.

Инцидент с судном Sukru Okan

13 августа Минобороны РФ заявило, что ВС РФ произвели предупредительные выстрелы и провели высадку десанта с вертолета на турецкое гражданское судно "Шюкрю Окан". После проверки груза россиянами, судно якобы продолжило свое движение дальше.

Позже поступило сообщение, что Минобороны РФ солгало об инциденте и на самом деле турецкое судно проигнорировало требования россиян остановиться и изменило курс в направлении территориальных вод Турции.

В ОК "Юг" 13 августа не смогли подтвердить информацию об атаке на турецкое судно.

В Офисе президента нападение ВС РФ на турецкое гражданское судно назвали актом пиратства и преступлением против гражданских судов третьей страны в акватории других государств.

"Этот прецедент с попыткой введения "каперского права" требует четкой юридической фиксации, установления всех лиц и признания факта совершения преступления со стороны международного сообщества. Украина сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ", — сказал советник главы Офиса президента Подоляк.