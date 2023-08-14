Компания из Греции договаривается о совместном производстве боеприпасов для Украины, — СМИ

По данным журналистов, у компании Hellenic Defence Systems есть возможности для сборки и упаковки боеприпасов. Сейчас ищут партнеров для этапа, на котором производят корпуса, заряды и прочие компоненты.

Греческая оружейная компания Hellenic Defence Systems обсуждает с международными производителями боеприпасов участие в программе по производству снарядов для Украины калибра 155-мм, а также чтобы восполнить запасы ЕС. Об этом сообщает издание Kathimerini со ссылкой на источники в руководстве компании.

Журналисты пишут, что переговоры ведутся в условиях совершенной секретности и уже на продвинутом этапе. Итог станет известен до 30 сентября, когда истекает срок заключения договоров.

Сообщается, что 10 мая в Брюсселе состоялась закрытая встреча, в которой участвовало руководство крупнейших оборонных предприятий Евросоюза.

Представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель попросил участников мероприятия сообщить правительствам своих стран об инициативе по ускоренному производству боеприпасов. Согласно расчетам, до весны 2024 года планируется выпустить миллион снарядов для Украины. В планах также создание европейского запаса боеприпасов крупного калибра.

Вместе с тем авторы публикации отмечают, что сейчас у Hellenic Defence Systems недостаточно производственных мощностей, чтобы самостоятельно производить все боеприпасы.

У компании все же есть техническая возможность, чтобы взять на себя последний этап производственной цепочки: сборка и упаковка боеприпасов.

Ищут партнеров для первого этапа, на котором производят корпуса, заряды и прочие компоненты.

Напомним, что Эстония одобрила поставки новой военной продукции в помощь Украине. Речь об огнестрельном оружии и боеприпасах.

Также сообщалось, что российские войска применяют в Украине реактивные снаряды калибра 122-мм, произведенные в Северной Корее.