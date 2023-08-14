Ночной обстрел Одессы: в ВСУ назвали главную цель ВС РФ во время массированной атаки (фото, видео)

Силам ПВО пришлось сбивать российские ракеты и дроны-камикадзе Shahed прямо над жилыми кварталами Одессы.

Ночью 14 августа, враг атаковал Одесскую область дронами-камикадзе и ракетами морского базирования типа "Калибр". Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что целью оккупантов были жилые дома. Об этом она сообщила во время телемарафона.

"Непосредственно центр Одессы был под ударом, потому что ракеты пришлось сбивать прямо над городом, над жилыми кварталами, а это означает, что именно туда враг направлял ракеты", — сказала Наталья Гуменюк.

Она отметила, что дроны-камикадзе "Shahed" почти всегда заходят с Черного моря, поэтому не стоит исключать и то, что под угрозой была портовая инфраструктура.

Гуменюк считает, что Одесса подвергается массовым вражеским обстрелам из-за нерешенности вопроса зерновой сделки, когда враг продолжает мстить за то, что Украина не согласилась на его условия. Более того, ВС РФ продолжают давление на портовую инфраструктуру и те регионы, которые могут быть более уязвимыми.

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что в результате ночной атаки больше всего повреждений получил супермаркет. Были ранены трое его сотрудников. Также повреждения получили многоквартирные дома, здания учебных заведений, автомобили, аптека и общежитие высшего учебного заведения.

Фото: Игорь Клименко/Telegram

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер рассказал, что в результате сбивания вражеской ракеты, обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений, жилой дом и супермаркет. Также взрывной волной выбило окна в нескольких домах, были повреждены припаркованные рядом автомобили. Кроме этого, на трех объектах возникли пожары, спасатели работают на месте.

"Известно о трех пострадавших сотрудниках супермаркета. Всем оказана медицинская помощь. Двое из них госпитализированы", — добавил Олег Кипер.

В городском совете сообщили, что в Одессе пострадало семь учебных заведений: шесть в Приморском районе и одно в Хаджибейском. Также были повреждены окна и двери в детских садах, школах и центрах развития.

Напомним, ночью 14 августа враг обстрелял Одесскую область с помощью 15 ударных дронов и 8 ракет морского базирования типа "Калибр". Силы ПВО отбили атаку. Однако обломки вражеских воздушных целей упали в центре Одессы.

13 августа военные РФ обстреляли Станиславскую общину Херсонской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе месячная девочка и 12-летний мальчик.