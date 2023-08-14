Наступление ВСУ не приносит желаемых результатов из-за нерешительности Белого дома, — экс-советник Трампа

Джон Болтон считает, что НАТО показывает неготовность взять на себя обязательства по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.

Летняя наступательная кампания Сил обороны не приносит ожидаемых результатов из-за медленного, прерывистого и "нестратегического" предоставления Западом военной помощи Украине. Вероятно, НАТО не желает в полной мере выполнять свои обещания по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом 13 августа заявил советник при президенте Дональде Трампе по национальной безопасности США Джон Болтон в интервью The Wall Street Journal.

Чиновник признал, что украинские бойцы не лишены храбрости и упорства, приведя в пример успешную операцию в Черном море, в результате которой был подбит российский десантный корабль "Оленегорский горняк". Тем не менее Вашингтону нужно изменить стратегию предоставления Украине военной помощи, считает советник.

По его словам, постоянные споры о том, поставлять ли ту или иную систему вооружений, вечный страх перед потенциальным конфликтом НАТО с Россией и ядерные угрозы Кремля, вызывают в западных столицах "парализующую осторожность".

"Неспособность украинцев добиться серьезных успехов является естественным результатом американской стратегии, направленной только на то, чтобы не допустить российского завоевания. Вместо этого президент Байден должен начать энергично работать над победой Украины", — отмечает Болтон.

Советник добавил, что нынешняя стратегия Белого дома также привела к тому, что российские войска успешно обороняются, несмотря на огромное количество антироссийских санкций, призванных подорвать военный потенциал российской армии.

Также Болтон обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин блефует, когда говорит о применении ядерного оружия, и когда на Западе поддаются его угрозам, глава Кремля без особых затрат добивается того, чего хочет.

"Нет никаких доказательств того, что Россия обладает достаточным конвенциональным военным потенциалом, чтобы угрожать НАТО, или желанием нанести ядерный удар. Несмотря на неоднократные ядерные угрозы Москвы, представители разведки в своих выступлениях в Конгрессе подтвердили, что ядерный потенциал России ни разу не переходил в боевое состояние. Путин блефует", — подчеркнул Болтон.

В итоге советник отметил, что более решительная военная помощь Украине соответствует стратегическим интересам США, поэтому следует не только пересмотреть ее стратегию, но и кардинально пересмотреть санкционную политику.

"Белый дом должен внести коррективы в стратегические ошибки последних 18 месяцев, если он хочет укрепить внутреннюю поддержку Украины со стороны США, оживить и расширить антироссийскую коалицию. Пришло время действовать", — подытожил Болтон.

Напомним, пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер 9 августа заявил, что долгосрочные соглашения о безопасности Украины должны пережить любую администрацию американского президента. По его словам, все подписанные договоренности по этому вопросу остануться в силе вне зависимости от того, кто станет главой белого дома.