В пяти километрах от города: ВС РФ продвинулись к Купянску, — ISW (карта)

По данным исследователей, оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону, но без резервных подразделений осуществить это не могут. Россияне также жалуются, что для них бессмысленно продолжать атаки на позиции ВСУ на Авдеевском направлении из-за надежной обороны и контрбатарейной борьбы.

13 августа российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово и, как сообщается, продвинулись в этом направлении. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в сводке от 13 августа.

Отмечается со ссылкой на заявление пресс-секретаря российской западной группировки Сергея Зыбинского, что штурмовые группы 6-й общевойсковой армии (ЗВО) наступали в районе пгт Ольшаны (15 км к северо-востоку от Купянска).

Виталий Киселев, бывший т.н. "министр МВД ЛНР", заявил, что российские войска наступали в районе левого берега реки Оскол, а сейчас находятся не дальше пяти километров от окрестностей Купянска, где именно, не сообщается.

Карта боев: Луганская область

ISW также приводят свидетельство российского военкора, заявившего, что войска РФ медленно продвигаются в направлении Купянска, однако прорвать украинскую оборону без подкрепления не могут, и что в распоряжении российского командования нет резервов для удара на Купянском направлении.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска безуспешно атаковали наземными силами к северо-востоку от села Синьковка (9 км от Купянска), к северу от села Кисловка (20 км от Купянска) и к юго-востоку от Андреевки (15 км от Сватово).

Еще один военный блогер утверждал, что российские войска вели наступление в районе Ивановки (20 км от Купянска).

В сводке Генштаба ВСУ от 14 августа говорится, что на Купянском направлении ВС РФ вели безуспешные наступательные действия в районах юго-восточнее Андреевки Луганской области. Обстрелам российской артиллерии и минометов подверглись: Каменка, Петропавловка, Песчаное, Берестово, Кисловка Харьковской области.

Бахмут

Военные исследователи отмечают наступления с обеих сторон в разных районах города Бахмут и ряде других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Карта боестолкновений в районе Бахмута

"Украинские силы продолжали ограниченные наступательные операции в районе Бахмута, но без заявленных или подтвержденных продвижений 13 августа", — говорится в публикации.

Российские источники утверждают ,что ВСУ атаковали российские позиции в западной части Клещиевки. Один из известных военкоров РФ заявил, что ВСУ подвергли мощному обстрелу позиции россиян на линии Курдюмовка — Озаряновка, но без наземных атак.

"Российские силы продолжили наступательные операции в районе Бахмута и заявили о продвижении 13 августа", — отмечается в сводке ISW. Российские военкоры утверждают, что 83-я бригада ВДВ вернула контроль над южной частью Клещиевки. Генштаб ВСУ сообщал о безуспешных атаках ВС РФ в районе Белой Горы и Ягодного,

Российские военкоры также заявили о контратаках ВС РФ в районе Берховки и Курдюмовки.

Авдеевка: надежная оборона и контрбатарейная борьба ВСУ

Российские войска продолжали ограниченное наступление на линии Авдеевка — Донецк, но продвижений за 13 августа у них не было. В Генштабе ВСУ отметили, что украинские силы отбили российские атаки возле Авдеевки и Марьинки.

Карта боев: Донецкая область

Российский источник сообщил, что украинские силы контролируют только 30% Марьинки и что из специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" ВС РФ частично направили подкрепление для т.н. "сил ДНР".

Блогер жалуется на то, что ВС РФ бессмысленно продолжать атаковать украинские позиции на Авдеевском направлении в условиях надежной обороны и контрбатарейной борьбы ВСУ.

Напомним, что, по данным разведки Великобритании, ВСУ провели рейды на оккупированном восточном берегу Днепра. ВСУ воспользовались тем временем, когда россияне проводили ротацию. Теперь перед командованием российских войск дилемма: укреплять ли Херсонское направление или перебрасывать войска на другое.

Также сообщалось, что, по данным ISW, ВСУ активно наступают на Бердянском и Мелитопольском направлениях, а ВС РФ прилагают усилия, чтобы удержать позиции.