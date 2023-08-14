Помощь в контрнаступлении: Франция подготовила 6 тысяч украинских военнослужащих

Обучение украинских бойцов проходило на территории Польши и Франции. Кроме этого, рассказал глава Минобороны Себастьян Лекорню, Франция предоставила вооружение, которое активно применяется на передовой.

Франция выполнила план по подготовке украинских военнослужащих на 2023 год, обучив шесть тысяч в рамках военной поддержки Украины. Как заявил 13 августа министр обороны страны Себастьян Лекорню в интервью Var Matin, обучение украинских бойцов еще продолжается.

По словам главы французского оборонного ведомства, подготовка проходила на территории Польши и Франции.

"Мы продолжаем обучать украинских солдат. Контрнаступление Украины требует нового поколения солдат, которых необходимо обучать. Уже в августе мы достигли намеченной на год цели — обучили 6 тыс. украинских солдат, распределив их между Францией и Польшей", — заявил Лекорню.

Также министр отметил продолжающуюся поддержку ВСУ в различных областях, в том числе, что касается вооружения и боеприпасов. Предоставленное вооружение активно применяется на передовой, поэтому можно сказать, что военная помощь Франции в настоящее время позволяет Силам обороны вести контрнаступление.

"Это, безусловно, относится и к артиллерии — орудиям Caesar. Это касается и легкой бронетехники — AMX-10 RC и VAB. Но это касается и боеприпасов, поскольку в ходе контрнаступления их расходуется большое количество", — отметил Лекорню.

САУ Caesar Колесный танк AMX-10 RC

ЗРК SAMP/T Бронемашина VAB

Он добавил, что помимо 155-мм артиллерийских снарядов, Франция предоставила системы ПВО SAMP/T, позволяющие защищать гражданскую инфраструктуру в условиях, когда россияне возобновили удары по украинским тылам.

Отметим, что согласно данным, приведенным в издании La Tribune, в течение 2022 года Франция предоставила Украине военной помощи на 640,5 млн евро. В этот список вошли:

60 бронемашин VAB;

24 артиллерийских установок;

10 минометов RT 120;

118 ракет неизвестного назначения и две РСЗО LRU.

Также бесплатно были переданы:

34 пулемета калибра 7,62 мм ;

562 пулемета калибра 12,7 мм;

704 переносных противотанковых ракетных комплекса и пусковые установки к ним.

Ранее сообщалось, что Франция предоставила Украине дальнобойные крылатые ракеты класса "воздух-земля" SCALP. По этому случаю президент Владимир Зеленский расписался на одной из них, добавив надпись "Слава Украинеʼ.