Хороший результат в уничтожении артиллерии: эксперт оценил контрбатарейную борьбу ВСУ

До мая текущего года, отметил Петр Черник, российские войска теряли в среднем около 200 единиц артиллерии в месяц. Летом этот показатель вырос в три раза — уже в июне противник потерял 688 стволов.

Подразделения Сил обороны в течение последних трех месяцев демонстрируют хороший результат по уничтожению артиллерии противника. Как рассказал 14 августа военный аналитик Петр Черник в эфире телемарафона, украинские бойцы сумели достичь высокого коэффициента поражения вражеский артиллерии.

Отвечая на вопрос о нынешней ситуации на фронтах Черник отметил, что на сегодняшний день очевиден третья стадия войны, в ходе которой происходит перемалывание сил и огневых средств противника.

"Если корректно охарактеризовать то, что происходит на фронте, то, на мой взгляд, мы находимся на третьей стадии классической индустриальной войны. Это перемалывание сил и средств противника. Особенно что касается уничтожения их боекомплектов и командных пунктов", — рассказал Черник.

По его словам, война в Украине на сегодняшний день остается на 95% войной артиллерии, поэтому ситуация характеризуется высоким коэффициентом уничтожения именно этих средств нанесения ударов.

"За май, июнь и июль месяц мы показали неимоверные результаты по части уничтожения этого типа огневых установок. И когда произойдет надлом и противник на самом деле почувствует снарядный голод и дефицит самих артиллерийских установок, тогда создадутся условия для более существенного продвижения вперед. Это произойдет обязательно", — подчеркнул эксперт.

Также Черник озвучил потери в артиллерийских системах противника. По его словам, если до мая текущего года ВС РФ теряли около 200 стволов в месяц, в мае — 553, в июне уже 688, а в июле 677 единиц. Это троекратный показатель потерь, отметил Черник, при этом Россия до начала полномасштабного вторжения имела на вооружении более 5000 штатных артиллерийских систем и более 10000 на хранении.

Напомним, по мнению журналистов Forbes, Силы обороны устроили "геноцид" российской артиллерии, превосходя противника в контрбатарейной борьбе. В издании утверждают, что на каждую уничтоженную артустановку ВСУ приходит три российские.