Украина устроила "геноцид" российской артиллерии, — Forbes

По подсчетам аналитиков, на каждую уничтоженную украинскую гаубицу приходится три российских. ВСУ имеют высокоточные боеприпасы и дальнобойную артиллерию.

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Украинские силы продолжают методичное продвижение на нескольких направлениях фронта. Российские войска пытаются контратаковать в районе Кременной. Однако Силы обороны устроили "геноцид" артиллерии ВС РФ. Об этом сообщает Forbes.

Несмотря на сложность контрнаступления, украинцы преобладают по крайней мере в одном из эпизодов более широкого замысла — в контрбатарейной борьбе. Украинские войска систематически ведут охоту на российскую артиллерию. В издании утверждают, что на каждую уничтоженную артустановку ВСУ приходит три российские.

Этого удается достичь благодаря западной артиллерии и высокоточным боеприпасам для них, качественной разведке с украинских БПЛА и, вероятно, средств НАТО. Или это преимущество самих артиллеристов в обучении над российскими войсками. Аналитик Королевского института объединенных служб в Лондоне Джек Уотлинг говорит, что продолжается напряженная контрбатарейная дуэль.

С начала контрнаступления, которое началось 4 июня, Украина уничтожила 91 артустановку:

17 гаубиц;

40 разнообразных САУ;

34 РСЗО.

Данные взять из проекта Oryx, где ведут подсчет потерь на войне на основе фото и видео фиксации.

Украина побеждает РФ в контрбатарейной борьбе несмотря на то, что в ВС РФ изменили тактику огневой поддержки. Они стали чаще менять позиции, а также вести огонь с нескольких позиций. Также враг стал больше полагаться на высокоточные боеприпасы.

Напомним, 3 августа в Генштабе заявили об уничтожении более 20 единиц российской артиллерии за сутки.

Фокус разбирался, позволит ли авиация и ракеты ATACMS ускорить деоккупацию украинской территории.