Україна влаштувала "геноцид" російської артилерії, – Forbes

За підрахунками аналітиків, на кожну знищену українську гаубицю приходиться три російських. ЗСУ мають високоточні боєприпаси та далекобійну артилерію.

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Українські сили продовжують методичне просування на декількох напрямках фронту. Російські війська намагаються контратакувати в районі Кремінної. Проте Сили оборони влаштували "геноцид" артилерії ЗС РФ. Про це повідомляє Forbes.

Попри складність контрнаступу, українці переважають принаймні в одному з епізодів ширшого задуму — у контрбатарейній боротьбі. Українські війська систематично ведуть полювання на російську артилерію. У виданні стверджують, що на кожну знищену артустановку ЗСУ приходить три російські.

Цього вдається досягти завдяки західній артилерії та високоточних боєприпасів для них, якісній розвідці з українських БПЛА та, ймовірно, засобів НАТО. Або це перевага самих артилеристів у навчанні над російськими військами. Аналітик Королівського інституту обʼєднаних служб у Лондоні Джек Уотлінг каже, що триває напружена контрбатарейна дуель.

З початку контрнаступу, який почався 4 червня, Україна знищила 91 артустановку:

17 гаубиць;

40 різноманітних САУ;

34 РСЗВ.

Дані взяти з проєкту Oryx, де ведуть підрахунок втрат на війні на основі фото та відео фіксації.

Україна перемагає РФ у контрбатарейній боротьбі попри те, що у ЗС РФ змінили тактику вогневої підтримки. Вони стали частіше змінювати позиції, а також вести вогонь з декількох позицій. Також ворог став більше покладатись на високоточні боєприпаси.

Нагадаємо, 3 серпня в Генштабі заявили про знищення понад 20 одиниць російської артилерії за добу.

Фокус розбирався, чи дозволить авіація та ракети ATACMS пришвидшити деокупацію української території.