ЗСУ за добу знищили понад 20 одиниць артилерії російських окупантів, – Генштаб

Бойова авіація атакувала три російські ЗРК, а також місця зосередження окупантів та військової техніки.

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Українські Сили оборони продовжують виснажувати російські засоби ураження. За даними Генштабу, за минулу добу було знищено 21 одиницю артилерійських засобів.

Захисники залучають підрозділи ракетних військ, артилерію та авіацію. Завдяки ефективній контрбатарейній боротьбі було знищено 21 артилерійську установку та одну радіолокаційну станцію. Також знищили 3 пункти управління, 2 засоби протиповітряної оборони, 2 склади боєприпасів та один район зосередження окупаційних сил та військової техніки.

Українська бойова авіація зробила 9 бойових завдань по місцях зосередження ворога, озброєння та військової техніки. Окрім цього було завдано 3 удари по російських ЗРК.

Момент ураження ЗРК "Бук"

Згідно зі статистикою Генштабу ЗСУ, російські війська з початку повномасштабного вторгнення втратили вже 4892 артилерійських систем, 704 реактивних систем залпового вогню та 626 гелікоптерів та літаків.

Нагадаємо, 2 серпня ЗСУ знищили російський самохідний міномет "Тюльпан" 240-мм калібру.

2 серпня бійці з 17-ї танкових бригади застосували САУ М109 по позиціях окупантів.