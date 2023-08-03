ВСУ за сутки уничтожили более 20 единиц артиллерии российских оккупантов, — Генштаб

Боевая авиация атаковала три российских ЗРК, а также места сосредоточения оккупантов и военной техники.

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Украинские Силы обороны продолжают истощать российские средства поражения. По данным Генштаба, за минувшие сутки было уничтожено 21 единицу артиллерийских средств.

Защитники привлекают подразделения ракетных войск, артиллерию и авиацию. Благодаря эффективной контрбатарейной борьбе было уничтожено 21 артиллерийскую установку и одну радиолокационную станцию. Также уничтожили 3 пункта управления, 2 средства противовоздушной обороны, 2 склада боеприпасов и один район сосредоточения оккупационных сил и военной техники.

Украинская боевая авиация сделала 9 боевых задач по местам сосредоточения врага, вооружения и военной техники. Кроме этого было нанесено 3 удара по российским ЗРК.

Момент поражения ЗРК "Бук"

Согласно статистике Генштаба ВСУ, российские войска с начала полномасштабного вторжения потеряли уже 4892 артиллерийских систем, 704 реактивных систем залпового огня и 626 вертолетов и самолетов.

Напомним, 2 августа ВСУ уничтожили российский самоходный миномет "Тюльпан" 240-мм калибра.

2 августа бойцы из 17-й танковых бригады применили САУ М109 по позициям оккупантов.