400 человек в неделю: в Мариуполе стремительно растет смертность, — советник мэра

В оккупированном городе больных людей выгоняют из больницы, чтобы они умирали дома. В городе сложилась тяжелая ситуация с инсулином, уточнил Петр Андрющенко.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области смертность выросла с 250 до 400 человек в неделю. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает "Громадське радіо".

"Смертность растет постоянно. Если год назад после оккупации и уничтожения города не было еще ни воды, ни электричества, смертность составляла примерно 250 человек в неделю, то сегодня — около 400", — сказал Петр Андрющенко.

Это при том, что вроде бы работает больница и есть "скорые", подчеркнул Андрющенко.

Он отметил, что от медицинской системы в Мариуполе можно только умереть. Сейчас в городе работает только больница интенсивной терапии. Также в городе оккупанты открыли еще три больницы, однако, по словам Андрющенко, их трудно назвать больницами, поскольку они без стационаров. Во временно оккупированном городе сложилась тяжелая ситуация с инсулином для инсулинозависимых людей.

Более того, оккупанты не дают людям "умирать в больницах". Когда приходит понимание, что ситуация не улучшится, то людей выписывают из больницы, чтобы они "умирали дома".

Напомним, 12 августа советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что оккупанты уничтожили инсталляцию "Я люблю Мариуполь". Местные жители также начали жаловаться на то, что они "задыхаются" из-за опасного растения, которое разрастается по городу. Речь идет об амброзии. До начала полномасштабного вторжения около 20% мариупольцев имели на нее аллергию.

6 августа Андрющенко рассказал, что в Мариуполе ВС РФ начали раздавать гуманитарную помощь в местном супермаркете, где год назад складывали тела погибших местных жителей.