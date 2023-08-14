Выстрелы, высадка десанта и молчание Турции: что известно об атаке на Sukru Okan (фото, видео)

Представитель Министерства национальной обороны Турции сообщил, что судно направлялось в Румынию, а ведомство будет расследовать инцидент. В Офисе президента Украины считают атаку на Sukru Okan актом пиратства.

Российские войска 13 августа открыли предупредительный в Черном море по гражданскому судну Sukru Okan, которое направлялось в Измаил. После этого оккупанты его остановили, высадили десант и осмотрели груз на борту. Инцидент в Черном море вызвал бурную реакцию в обществе, а украинская сторона назвала инцидент актом пиратства. Фокус собрал все, что известно на данный момент по поводу атаки на турецкое судно.

Предупредительные выстрелы и высадка десанта

13 августа в Минобороны России заявили, что ВС РФ, которые патрулируют в Черном море, остановили грузовое судно "Шюкрю Окан", которое под флагом Палау шло по курсу в украинский порт Измаил. Его экипаж якобы проигнорировал требование российского корабля "Василий Быков" остановиться, из-за чего ВС РФ открыли предупредительный огонь.

После остановки судна российские войска на вертолете Ка-29 высадились на его борту и провели осмотр, после чего корабль проплыл в направлении украинского порта.

На Sukru Okan проигнорировали россиян, — расследователи

Расследователи международного сообщества InformNapalm со ссылкой на моряков одного из судов, наблюдавших за происходящим с расстояния, заявили, что ВС РФ не вели предупредительный огонь в Черном море во время прохода судна Sukru Okan в Измаил.

"Как указали моряки, судно Sukru Okan не подчинилось требованиям ра***стов остановить ход, а просто временно изменило курс в направлении берега в территориальных водах Турции. Ни одного вертолета не было и предупредительных выстрелов тоже", — рассказали разведчики.

По данным организации, были слышны только угрозы россиян в радиоэфире.

"На борту Sukru Okan находился турецкий экипаж, который "положил б**т" на угрозы и не подчинился. Поэтому ра***сты солгали об "успешном досмотре" судна", — подытожили специалисты.

Тянет на международный скандал

По сообщению аналитиков InformNapalm, они пообщались с экипажем другого судна — танкера Olvia, который проходил в нескольких милях в точке возле территориальных вод Турции. Моряки "Оливии" непосредственно наблюдали за ситуацией с сухогрузом Sukru Okan.

"Источник утверждает, что если позже осмотр Sukru Okan и был, тогда он состоялся уже в территориальных водах Турции, и поэтому с танкера Olvia уже этого не увидели. И моряки не могли предположить, что россияне полезут осматривать судно в территориальных водах одной из стран НАТО. К тому же, курс судно Sukru Okan в сторону Турции изменило по рекомендации турецкого радиоэфира. То есть на этапе наблюдения все выглядело будто экипаж Sukru Okan проигнорировал команды россиян и ушел в турецкие территориальные воды", — сообщают аналитики.

Они отмечают, если события происходили именно так, то это тянет на международный скандал, поскольку россияне остановили корабль страны НАТО.

Что говорят в ОК "Юг"

В оперативном командовании "Юг" 13 августа не смогли ни опровергнуть, ни подтвердить информацию по поводу нападения ВС РФ на турецкое гражданское судно. Об этом сказала начальница пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк. Она отметила, что кроме сообщения МО РФ, других официальных сообщений об инциденте в Черном море больше не было.

"На сегодня мы имеем только одно — демонстрацию агрессии Министерства обороны РФ. Они всеми силами пытаются обозначить свое господство в Черном море: якобы они способны остановить судно, поднять авиацию, и ничего им за это не будет. Типа осмотреть и отпустить", — сказала Гуменюк.

Украина отреагировала на нападение на Sukru Okan

Советник главы Офиса Михаил Подоляк назвал случай с судном Sukru Okan в Черном море с участием ВС РФ фактом пиратства и преступлением против гражданских судов третьей страны в акватории других государств.

"Этот прецедент с попыткой введения "каперского права" требует четкой юридической фиксации, установления всех лиц и признания факта совершения преступления со стороны международного сообщества. Украина сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ", — написал Подоляк.

В Министерство иностранных дел Украины осудили провокационные действия РФ в Черном море в отношении турецкого сухогруза "Шюкрю Окан", который направлялся в порт Измаила.

"ВМС РФ грубо нарушили Устав ООН, Конвенцию ООН по морскому праву и другие нормы международного права. Такие действия стали очередным примером целенаправленной политики России по созданию угроз свободе навигации и безопасности торгового мореплавания в Черном море. Выражаем поддержку и солидарность с Турцией и призываем международное сообщество принять решительные меры для предотвращения действий РФ, которые препятствуют мирному прохождению судов в Черном море", — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Россия должна быть лишена возможности блокировать международные маршруты в Черном море.

Что говорят в Турции

Представитель Министерства национальной обороны сказал, что судно направлялось в Румынию, и Министерство заинтересовалось этим делом. Других официальных заявлений Турции по поводу инцидента в Черном море на данный момент нет.

Согласно данным сайта Vesselfinder, который занимается мониторингом морского транспорта, грузовое судно Sukru Okan отправилось из Картала сегодня утром, 14 августа, и в полдень достигло болгарских территориальных вод. По данным Vesselfinder, портом назначения грузового судна Sukru Okan является румынский порт Сулина, а не украинский порт Измаил.