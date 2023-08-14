Контратака провалилась: ВСУ поразили сразу три российских танка Т-90М под Бахмутом (видео)

Украинские военные смогли отразить бронетанковое нападение российских войск благодаря своевременной работе аэроразведки. События происходили под Бахмутом.

Российские войска пытались пойти в контратаку на украинских военных в Донецкой области. Однако их попытка провалилась. Защитники разбили бронетанковую колонну оккупантов. Об этом сообщает участник проекта Oryx под ником Cloooud.

Пропагандистские источники РФ публиковали видео, как их бойцы в составе 3 танков Т-90М "Прорыв", двух БМП-3 и МТ-ЛБ шли в атаку на украинские позиции. Как удалось установить аналитикам, события разворачивались со стороны Клищеевки под Бахмутом.

Однако как оказалось потом, украинские защитники отбили российское наступление. Были поражены и брошены все Т-90М, МТ-ЛБ и БМП-3. Локация видео оказалась рядом — поселок Андреевка. Сам бой состоялся 13 августа, когда российские войска пытались атаковать украинские позиции. По замыслу, под прикрытием танков оккупанты должны были высадить десант из бронетехники. Враг рассчитывал на быстрое продвижение, но украинская аэроразведка заранее обнаружила вражескую группу. Координаты отправили артиллеристам.

Также в Defense Express предполагают, что российские оккупанты могут попытаться эвакуировать поврежденные танки для восстановления, поэтому может быть продолжение истории, чтобы уничтожить еще и эвакуационные машины.

Напомним, 11 августа бойцы ВСУ уничтожили российский танк Т-90М "Прорыв" с помощью дрона-камикадзе.

27 июля в Нацгвардии сообщили об уничтожении танка Т-90М "Прорыв" во время срыва вражеской атаки на Северском направлении.