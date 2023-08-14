Летят на 900 км: РФ оснащает атомные подлодки гиперзвуковыми ракетами "Циркон", — росСМИ

По словам российских чиновников, вооружение "Цирконами" атомных подводных лодок проекта "Ясень-М" и новых фрегатов планируют проводить штатно.

В РФ переоснащают надводные корабли и подлодки гиперзвуковыми дальнобойными ракетами "Циркон". Об этом заявил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации РФ Алексей Рахманов, сообщает "РИА Новости".

Рахманов уточнил, что российский корабль, оснащенный упомянутыми гиперзвуковыми ракетами — фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков".

По его словам, вооружение серийных фрегатов "Цикронами" планируют проводить штатно, согласно плану Минобороны РФ во время их строительства и эксплуатации. Это же касается и атомных подводных лодок проекта "Ясень-М". И работы уже ведутся.

Сообщается, в текущем году в РФ сданы в эксплуатацию три новых корабля, а один отремонтирован. До конца года будут сданы как минимум пять кораблей. Но класс и вооружение строящихся плавсредств российский чиновник не назвал.

Подлодки типа "Ясень"

Подлодки типа "Ясень" (проект 885М), — атомные подлодки с крылатыми ракетами, которые пришли на замену атомным ударным субмаринам советской разработки.

Подлодки типа "Ясень"

У гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон", согласно российским источникам, радиус действия составляет 900 км, а заявленная скорость якобы в несколько раз превышает скорость звука.

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