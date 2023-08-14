"Идти в окопы желающих немного": россияне после взрывов массово покидают Крым, — ГУР

По словам представителя разведки Вадима Скибицкого, поддержка Украины на полуострове высокая и местные жители не просто ждут освобождения, но и сами его приближают.

Взрывы на территории временно оккупированного Крымского полуострова вынуждают россиян немедленно уезжать оттуда. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Obozrevatel 14 августа.

По его словам, поддержка украинского контрнаступления высокая среди местных жителей, а вот граждане РФ, которые были туда заселены после 2014 года, уже начали собирать чемоданы из-за регулярных ЧП на полуострове.

"Во временно оккупированном Крыму тенденция настроений населения показывает, что там очень ждут освобождения. Многие люди не просто ждут, но и помогают его приближать", — заявил Вадим Скибицкий.

Если брать в учет граждан в регионах Российской Федерации, то там антивоенные настроения чаще всего фиксируются среди молодежи, а вот зрелые и старшие люди активно поддерживают действия Кремля по отношению к Украине.

Согласно статистике, как отметил представитель ГУР, больше половины населения выступает за продолжение войны и их позиция не меняется.

"В целом большинство российского населения, это около 70%, поддерживает продолжение войны, но это такая кухонно-диванная поддержка – идти в окопы и искать смерти на поле боя в Украине желающих в РФ немного", — подытожил Вадим Скибицкий.

Напомним, 14 августа в ГУР сообщили, что россияне уже делят посты в правительстве "после Владимира Путина", а элита в Кремле не может дождаться российского поражения. Помог в этом мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в начале лета.