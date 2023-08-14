"Не масштабные бои": Подоляк рассказал о настоящих задачах ВСУ во время контрнаступления

Силы обороны успешно справляются с задачами контрнаступательной операции: уничтожают способность оккупантов удерживать позиции, говорит советник главы ОП.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал о контрнаступательных действиях ВСУ: объяснил, какова настоящая задача Сил обороны, и это вовсе не скорость продвижения и площадь освобожденных территорий. Об этом политик рассказал в Twitter.

По словам советника президента, не нужно оценивать скорость продвижения на поле боя или площадь освобожденных территорий. Подобные заявления свидетельствуют две вещи об авторах подобных высказываний: это либо проявление "странного морального состояния", либо "абсолютное непонимание войны".

Подоляк пояснил, что перед ВСУ не стоит задача освободить каждый населенный пункт вплоть до линии границы 1991 года. Зато есть другие задачи — уничтожение способности армии РФ вести боевые действия. Также перечислил, что именно имеет в виду: уничтожение российской "логистики, технического потенциала, офицерского и личного состава".

С этой задачей, подчеркнул советник, бойцы Сил обороны справляются: "С этой задачей украинские защитники сегодня справляются стопроцентно. А дальше все будет, как нужно Украине".

Отметим, согласно данным Института изучения войны, ВСУ имеют определенные успехи на Запорожье: около Работино (к югу от Орехова), и около Урожайного (к югу от Большой Новоселки на берегу реки Мокрые Ялы). Сейчас официально нет официального подтверждения о деоккупации этих населенных пунктов — известно о тяжелых боях, которые идут возле них.

Контрнаступление на Запорожье — ситуация по состоянию на 14 августа 2023 года — DeepState Фото: DeepState

Между тем эксперты объяснили, почему важно освободить село Работино. Этот населенный пункт называют ключевым для дальнейшего продвижения на юг. Кроме того, именно здесь расположен первый опорный пункт линии обороны ВС РФ на Запорожье.

Фортификации ВС РФ на Запорожье — Brady Africk Фото: Brady Africk

Напоминаем, в ГУР Минобороны рассказали о моральном состоянии населения во временно оккупированном Крыму. В частности, утверждается, что взрывы, которые происходят на полуострове, мотивируют людей выезжать с полуострова — те, кто приехал после 2014 года, "уже пакуют чемоданы".

Тем временем на Херсонском отрезке фронта оккупантам также неспокойно. В частности, бойцы ВСУ провели рейд на левобережье, в результате которого обезвредили пол роты россиян.