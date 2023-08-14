Всеобщая мобилизация в Украине: кого не призовут в армию в 2023 году (видео)

Мобилизовать могут граждан в возрасте от 18 до 60 лет, которые способны выполнять воинский долг, но есть исключения.

Мобилизация в Украине продлена до 18 ноября 2023 года, поэтому ряд мужчин и женщин подпадает под призыв в армию, но в первую очередь призывают тех, кто имеет опыт в военном деле. Впрочем, есть определенные категории граждан, которых не мобилизуют в этот период. Об этом рассказывает канал "Киев24".

Какие категории граждан не подлежат мобилизации?

Граждане, привлеченные к работе в органах государственной власти, а также на критически важных предприятиях;

непригодные по состоянию здоровья или возрасту люди;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях;

отцы-одиночки или одинокие матери, которые воспитывают по меньшей мере одного несовершеннолетнего ребенка;

граждане, которые постоянно ухаживают за лицами, нуждающимися в попечительстве. Впрочем, этой категории парламент недавно ограничил право на отсрочку и получить освобождение от мобилизации они могут только в том случае, если в семье больше нет людей, способных содержать человека с инвалидностью;

осужденные за тяжкие преступления;

мужчины и женщины в статусе опекунов и приемных родителей хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящего военную службу. Эта категория была добавлена после вступления в силу в апреле закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

получатели профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формах получения образования.

Отдельно определяются категории государственных служащих, которые не подлежат призыву. В частности, речь идет о депутатах Верховной Рады Украины и АР Крым, работниках правоохранительных структур (поскольку они уже привлечены к обороне страны), а также антикоррупционных органов.

Напомним, 14 августа Фокус писал, что законодательство предусматривает, что сразу несколько категорий военнообязанных граждан имеют право на отсрочку от мобилизации.

Ранее, 13 августа сообщалось о том, как обжаловать решение военно-врачебной комиссии, если военнообязанный с ним не согласен. В частности, это можно сделать в досудебном и судебном порядках.