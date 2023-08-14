Норвегия приобрела для Украины системы Typhon C-UAS для борьбы с БПЛА: чем помогут ВСУ

На броневик устанавливают дистанционно управляемый пулемет и систему наблюдения для поиска и поражения целей.

Норвежская компания Defence & Aerospace (Kongsberg) подписала контракт на поставку Украине систем для борьбы с дронами. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Через международный фонд поддержки Украины был подписан контракт на поставку Украине установок для борьбы с дронами стоимостью 56 млн долларов. Украинской армии передадут несколько систем Cortex Typhon. Установки разработаны для уничтожения различных дронов путем физического поражения или другими средствами противодействия.

"Этот контракт обеспечит значительное повышение способности Вооруженных Сил Украины и поддержит их способность защищать свой народ и свою страну от воздушных угроз", — заявил президент компании Эйрик Ли.

Заявляется, что Cortex Typhon C-UAS создан на проверенном программном и аппаратном обеспечении. За аппаратную часть отвечают разработки Kongsberg и Teledyne Flir. На машине будет система наблюдения и боевой модуль, которым можно управлять дистанционно.

Также правительство Норвегии приобрело для проекта броневики Dingo 2, вооружение и станцию разведки. Международный фонд для Украины был создан Великобританией и международными партнерами с целью определения и приобретения критически важных сил и средств для ВСУ.

Напомним, 13 августа СМИ писали, что Rheinmetall передаст Украине новейшие беспилотники Luna NG.

31 июля в Украине уже появились на вооружении системы ПВО Victor, на которые собирали волонтеры в Чехии.