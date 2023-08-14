В ВСУ подтвердили удар по командному пункту ВС РФ под Мариуполем: подробности (карты, фото)

По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в результате "прилетов" по казармам и ремонтному центру в Юрьевке оккупанты потеряли более сотни военных.

В понедельник, 14 августа, Силы обороны Украины нанесли удар по командному пункту Вооруженных сил Российской Федерации в селе Юрьевка Мариупольского района Донецкой области. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что ВС РФ разместились на территории санатория "Волна" в оккупированной Юрьевке, неподалеку от Мариуполя. Около 11:00 был осуществлен удар по упомянутой базе оккупантов.

Удар по Юрьевке: что известно

Напомним, 14 августа в селе Юрьевка прогремели взрывы. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в населенном пункте "есть прилет".

Петр Андрющенко заявил, что удар пришелся по базе оккупантов в лагере "Волна". По его словам, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. При этом оккупанты потерпели существенные потери.

База ВС РФ в лагере "Волна"

Позже Петр Андрющенко уточнил, что первое попадание пришлось по стадиону, где оккупанты обустроили ремонтную базу. Второй удар поразил непосредственно казармы ВС РФ. Место происшествия было оцеплено.

Стадион в Юрьевке

Казармы ВС РФ в Юрьевке

"В Мариуполь уже привезли 50 тяжелораненых с Юрьевки оккупантов, два из них уже ушли в состояние "хороший русский". Остальные имеют все шансы до утра также попасть на палубу крейсера Москва", — констатировал советник.

Петр Андрющенко отметил, что, судя по количеству автобусов, оккупанты потеряли более 100 военных. По его словам, в оккупированном поселке Мангуш отделение хирургии заполнено ранеными из Юрьевки. Основная волна эвакуации направлена в Донецк.

Ранее, 28 мая, в Юрьевке уже фиксировали "прилеты" по местам скопления оккупантов. В результате погибли более сотни российских военных, еще несколько сотен были ранены.