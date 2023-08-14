Православный фундаментализм и иранские дроны: как ИИ мог спровоцировать международный скандал

Некоторые СМИ сообщили о намерениях Сербии закупить у Ирана 20 тысяч "Шахедов". Однако эта новость была сгенерирована искусственным интеллектом и является недостоверной.

В украинских СМИ появилась информация о том, что Сербия якобы договорилась с Ираном по вопросу закупки 20 000 дронов-камикадзе Shahed-136. В качестве первоисточника было указано издание Etto.ba. Однако обозреватели Defense Express обратили внимание на то, что на самом деле источником этой новости является Thegeopost, который сослался на сообщество Terror Alarm — первую в мире редакцию новостей, генерируемых искусственным интеллектом (ИИ).

Именно на странице Terror Alarm в Twitter было написано, что "делегация МИД Сербии в Тегеране заказала 20000 беспилотников Shahed-136, при этом Тегеран заявил, что для улучшения нет препятствий".

Примечательно, что в тексте присутствует религиозная составляющая, поскольку в новости было подчеркнуто, что Тегеран якобы уже два года вооружает "православных фундаменталистов".

"Иран в течение последних двух лет вооружает православных фундаменталистов в России, Армении и Сербии против католического мира", — говорится в сообщении.

При этом обозреватели отметили, что для того, чтобы убедиться в "надежности" источника стоит прочитать еще один пост данного сообщества, в котором раскрыт принцип генерирования так называемых "новостей". Сообщается, что ИИ собирает все данные из различных носителей и источников, на основе которых создается якобы некий шаблон, который и используется для генерации новостей или прогнозов. Причем в этом процессе замешаны "квантовые технологии" и 7 млрд человеческих мозгов.

Между тем эксперты пишут, что ИИ не учел тот факт, что если бы Сербия действительно заказала бы иранское оружие, то немедленно попала бы под санкции. Однако что касается публикации в СМИ, то было отмечено, что замглавы сербского МИД Горан Алексич действительно посещал Тегеран, где встретился 7 августа с иранским коллегой Али Багери Кани. Но встреча была посвящена развитию двусторонних торгово-экономических отношений, а о каких-либо закупках иранского оружия не было сказано ни слова.

"Учитывая огласку в СМИ, вполне возможно, что это будет одним из первых случаев, когда международный оружейный скандал разгорится именно из-за искусственного интеллекта", — подытожили в Defence Express.

Напомним, издание etto.ba 13 августа сообщило, что Сербия заказала у Ирана 20 тысяч беспилотных летательных аппаратов Shahed-136. Авторы публикации отметили, что Тегеран посетила делегация сербских дипломатов, которую возглавил, заместитель министра иностранных дел Сербии Горан Алексич.