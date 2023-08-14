Перестрелка "кадыровцев" и дагестанцев: названы потери ВС РФ в результате "огня по своим"

Российские подразделения устроили противостояние в Запорожской области. Для атаки бойцы использовали гранатометы, ручные гранаты и автоматическое стрелковое оружие, рассказали в ЦНС.

Во временно оккупированном поселке Михайловка в Запорожской области произошла перестрелка между двумя российскими подразделениями. Деталями инцидента 14 августа поделились в Центре национального сопротивления (ЦНС).

В материале говорится, что 12 августа в Михайловку приехали российские пропагандисты снимать сюжет о "большом вкладе" чиновника-"кадыровца" в "развитие" захваченных территорий. Примерно в 20:00 того же дня произошел спор между так называемыми "кадыровцами" и дагестанцами из другой группировки.

"Во время ссоры один из оккупантов открыл огонь в воздух из стрелкового автоматического оружия. В ходе схватки, одному из оккупантов были нанесены многочисленные колото-резаные повреждения, несовместимые с жизнью", — рассказали в ЦНС.

По данным центра, в результате гибели одного из бойцов началось "открытое противостояние" между подразделениями. Для нанесения ударов российские оккупанты применили подствольные гранатометы ГП-25 "Костер", ручные наступательные гранаты и стрелковое автоматическое оружие.

"В ходе боя, успех имели дагестанцы. С обеих сторон безвозвратные потери составили 20 военнослужащих подразделений РФ, раненых — более 40", — проинформировали в ЦНС.

В материале указано, что командира "кадыровцев" уже наказали. За стрельбу военного отправили на передовые позиции.

Напомним, 12 августа о перестрелке российских захватчиков сообщали в соцсетях. Местные рассказывали, что звуки выстрелов раздавались ночью примерно в течение получаса. Также жители Михайловки слышали стоны раненых и видели, как с асфальта утром смывали кровь.

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