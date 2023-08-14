Министр экономики Германии поддержал поставки Украине дальнобойных ракет Taurus

По словам Кристиана Линднера, немецкое правительство планирует делать все возможное для усиления украинской армии и приближения победы над российскими захватчиками.

Во время визита в Киев 14 августа министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что поддерживает предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus, ведь "они помогут приблизить украинскую победу". Об этом сообщает издание DPA.

Министр подчеркнул, что "Украина должна победить" в полномасштабной войне, которую начала Россия.

"С нашей стороны частично есть ответственность за то, чтобы нынешние силы Украины всегда были больше, чем жестокость, вытекающая из путинской войны", — подчеркнул он.

Линднер добавил, что правительство Германии стремится "сделать все возможное, чтобы усилить военные возможности Украины".

Именно поэтому вопрос поставки ВСУ дальнобойных ракет Taurus сейчас очень важен, однако все равно речь идет о стандартной процедуре, а именно консультации с союзниками о том, каковы потребности Украины и как их можно удовлетворить.

"Поскольку я знаю, что многие поддерживают такую помощь — как и я лично, то я надеюсь на быстрое, скорейшее выяснение этих вопросов", — подытожил он.

Стоит добавить, что 14 августа посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что украинская сторона выступает против того, чтобы немецкие ракеты Taurus в случае, если они будут предоставлены Украине, были ограничены по дальности.

Напомним, что 13 августа украинские власти сделали запрос на предоставление немецких дальнобойных ракет Taurus, которые способны поражать цель на расстоянии до 500 км. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ будут использовать эти ракеты исключительно в пределах украинских границ. Министр отметил, что опасения Берлина относительно возможности ударов Taurus по территории РФ безосновательны, поскольку Украине уже передали аналогичное вооружение в виде британских Storm Shadow и французских SCALP-EG.

Ранее, 10 августа немецкие СМИ начали публиковать информацию о том, что Берлин рассматривает возможность предоставления Киеву ракет Taurus. В частности об этом писали журналисты издания Der Spiegel.

Однако позже, 11 августа, немецкий Bild выпустил материал с прямо противоположной информацией. Ссылаясь на свои источники в федеральном правительстве, журналисты сообщили, что Берлин не рассматривает вопрос о поставках ракет Taurus Киеву в ближайшее время. Более того, никакого решения по этому поводу вообще не готовится. После этого представители фракции ХДС/ХСС заявили, что ни канцлер Олаф Шольц, ни глава Минобороны Борис Писториус так и "не извлекли уроков из своих ошибок".