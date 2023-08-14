"Все может случиться": ВС РФ могут атаковать территорию Румынии, – NYT

Жители приграничного румынского села пожаловались на звуки БПЛА в небе. Кроме того, во время одной из атак на украинский порт в населенном пункте взрывной волной выбило окна.

Ракеты или беспилотники Вооруженных сил Российской Федерации могут задеть территорию Румынии во время атак по Украине. Об этом пишет The New York Times.

Журналисты пишут, что атака ВС РФ на украинский грузовой порт 2 августа была столь близко к границе с Румынией, что в румынском населенном пункте Плауру на берегу Дуная в 180 метрах от Украины в домах повылетали стекла.

Один из местных жителей рассказал, что сначала принял взрывную волну за бурю, а затем увидел "что-то похожее на военный фильм на пороге моего дома".

Рыбак из приграничного села Мариус рассказал, что видел, как по крайней мере один российский дрон пролетел прямо над его домом. По его словам, БПЛА впоследствии отклонился от румынского воздушного пространства, чтобы атаковать Измаил.

Еще один рыбак Танасе сообщил, что слышал жужжание беспилотника прямо над домом его семьи в Плауру. Его мать Даниэла отметила, что шум дронов испугал корову, которая порвала веревку и убежала.

Глава Управления биосферного заповедника в дельте Дуная Теодосие Габриэль Маринов отметил, что Румыния является членом НАТО, поэтому стране не должна грозить опасность со стороны РФ, однако в любой момент легко может произойти "авария"

"Наш берег реки находится всего в нескольких метрах от Украины. Теперь мы все видим, что все может случиться", — сказал Маринов.

Как отмечают авторы статьи, главные дунайские порты Измаил и Рени, которые находятся близко к Румынии, периодически подвергаются атакам ВС РФ. По словам журналистов, российский БПЛА или ракета, отклонившиеся от курса на несколько метров, могут втянуть США и их союзников в прямую военную конфронтацию с РФ.

Напомним, что 14 августа в Румынии вблизи пляжа взорвалась мина. Представитель ВМС Румынии Корнелиу Павел отметил, что с начала войны в Украине румынские водолазы обезвредили пять морских мин зоне ответственности страны.

Ранее, 2 августа, очевидцы сообщили, что один из российских беспилотников, которые атаковали Измаил в Одесской области, упал на территории Румынии.