Лучше колония: пленные россияне отказываются возвращаться домой, — СМИ

В украинских колониях пленных россиян не заставляют работать, прислушиваются к их желаниям. При этом лишь некоторые из них признают, что война России против Украины бесполезна.

Солдаты армии РФ достаточно комфортно проводят время в украинских колониях. Их не заставляют работать: к работе приступают исключительно добровольно. Возвращение домой — в РФ — также добровольное, поэтому некоторые просят оставить их в Украине. Об этом рассказало издание The Economist.

Издание пояснило, что Украина содержит пленных россиян в специальных колониях. В колонию они попадают, пройдя ряд центров заключений и пообщавшись с правоохранителями: кого заподозрили в совершении преступлений, нарушений правил войны, тех отделяют. Остальные же, пробыв некоторое время в колонии, могут вернуться домой. При этом от момента плена до момента возвращения проходит "несколько месяцев", отмечено в материале.

Есть случаи, когда пленные солдаты РФ просят не спешить с обменом, отмечают авторы. В частности, просят потянуть время либо до окончания срока действия контракта, либо даже до окончания войны. При этом их не останавливает мысль, что все это время придется провести за стенами колонии. Впрочем, есть другой вариант — присоединиться к Добровольческому корпусу, который воюет на стороне Украины.

Отмечается, что большинство заключенных россиян и дальше верят, что вели войну против украинских "нацистов". Хотя издание нашло жителя Тульской области РФ, который заявил, что "эта война бесполезна" и поэтому он "хочет вернуться домой".

The Economist приводит определенные детали пребывания россиян в украинских колониях. Например, пленные имеют право на звонки родным и получение посылок. Указывается, что они выполняют неквалифицированную работу: клеят пакеты или мастерят садовые беседки. Офицеров среди заключенных очень мало и даже когда они там есть, их работать не заставляют.

Также указывается, какой именно контингент попадает в плен и как этот контингент менялся в течение войны. В частности, в первые месяцы войны в плен попадали жители Донецкой и Луганской областей, которых мобилизовали на войну в Украине. Затем пошла волна наемников ЧВК "Вагнер". Нынешняя волна состоит из трех частей: экс-заключенные из батальонов "Шторм-3", мобилизованные граждане РФ, кадровые военные.

Еще один вопрос, на котором остановилось издание The Economast — это так называемое "жестокое обращение украинцев в отношении пленных россиян". При этом идет ссылка на отчет ООН, опубликованный в марте 2023 года. Именно в этом отчете указывают, что 49% пленных россиян заявляли о "пытках" во время взятия в плен (зато об этом же говорили 92% украинцев). Также признают, что о ситуации в украинских колониях они знают, потому что их свободно допускают к пленным. Между тем данных о ситуации в России у них нет совсем — представителей Международного Красного креста ни разу не допустили в тюрьмы, где удерживают украинцев.

Отметим, ранее ГУР Минобороны публиковало видео из колонии, где удерживают пленных россиян. На видео видно, как пленные живут: имеют свежий хлеб, полноценное трехразовое питание, соблюдение мер гигиены.

Напоминаем, на днях в Литву нелегально пробрался гражданин РФ — 26-летний солдат заявил, что не хочет участвовать в кровавой войне Путина. Между тем 7 августа стало известно об очередном обмене пленными: домой вернулось 22 украинца.