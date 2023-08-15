РФ обстреливает зернохранилища ракетами для уничтожения авианосцев, — Великобритания (видео)

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что РФ атакует украинские зерновые хранилища ракетами Х-22, а также часто использует дроны-камикадзе.

Россия использует образцы своих лучших вооружений для атак на зерновые хранилища Украины. Об этом заявило Министерство обороны Великобритании в Twitter 14 августа.

В ведомстве отметили, что выход Российской Федерации из Черноморской зерновой инициативы привел к сокращению поставок зерна на мировые рынки и дестабилизации мировых цен на продовольствие.

"В настоящее время Россия использует некоторые из своих лучших вооружений для поражения объектов инфраструктуры и транспортировки зерна", — сказано в сообщении.

Также в Минобороны Великобритании опубликовали видео, на котором говорится, что РФ атакует украинские зерновые хранилища ракетами Х-22. Они предназначены для уничтожения авианосцев. Кроме того, ВС РФ часто используют дроны-камикадзе. В результате тысячи тонн зерна уничтожены. А цены на продовольствие выросли для 100 тысяч жителей стран Африки.

Напомним, что 10 августа в ВМС Украины объявили о временных коридорах для торговых судов в Черном море. Как отметили в ведомстве, новые маршруты нужны в первую очередь для того, чтобы обеспечить выход гражданских суден, которые стали заложниками российской агрессии в Черном море и пребывают в украинских портах.

Также 8 августа государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен рассказал, какая страна может вернуть РФ к зерновой сделке. По его словам, если бы в Кремле не приняли решение о начале полномасштабной войны в Украине — вопрос поставок зерна не стоял бы так остро, однако сейчас стоит принять определяющее решение.