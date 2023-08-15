Впервые на фронте: украинские военные уничтожили российский ЗРК "Сосна-Р", — аналитики (видео)

По словам военного аналитика Роба Ли, зенитно-ракетный комплекс "Сосна-Р" ВС РФ впервые появился на фронте в Украине. ВСУ уничтожили его несколькими дронами-камикадзе.

Украинские военные уничтожили зенитно-ракетный комплекс ВС РФ "Сосна-Р". Об этом у себя в Twitter написал военный аналитик Роб Ли.

Он поделился видео, на котором видно, как несколько дронов-камикадзе врезаются в российскую зенитную систему. Аналитик отметил, что это, вероятно, первое появление "Сосна-Р" на фронте в Украине.

Однако аналитики проекта Ukraine Weapons Tracker заявили, что на самом деле ВСУ уничтожили не "Сосну-Р", а комплекс "Стрела-10". Там отметили, что "Сосна-Р", скорее всего, существует в виде нескольких прототипов.

Что такое ЗРК "Сосна-Р"

ЗРК "Сосна" предназначен для защиты войсковых подразделений от нападений с воздуха в любых видах боя. Впервые ЗРК продемонстрирован в июне 2013 года. Ракетное вооружение ЗРК размещено в пусковой установке на гиростабилизированной платформе, где также расположено такое оборудование, как теле- и две тепловизионные оптические системы, лазерный дальномер, аппаратура управления ракетой. В июне 2019 Минобороны России приняло решение о принятии ЗРК на вооружение.

Также СМИ сообщали, что Россия выделила 560 млрд рублей на переоснащение китайских дронов для военных целей. Журналисты утверждают, что Кремль заключил большой государственный оборонный заказ для изготовления БПЛА, однако компания, которая приняла это соглашение, закупает беспилотники из Китая и переоснащает их.

Кроме того, украинские журналисты поделились видео, на котором бойцы 59-й ОМПБр проводят одновременный штурм 4-х позиций ВС РФ. Перед военными поставили задачу занять новые рубежи для дальнейшего наступления. В ходе штурма украинские воины использовали бронеавтомобили "Хамви".