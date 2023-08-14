"Все по плану": бойцы 59-й ОМПБр провели одновременный штурм 4-х позиций ВС РФ (видео)

Перед военными поставили задачу занять новые рубежи для дальнейшего наступления. В ходе штурма украинские воины использовали бронеавтомобили "Хамви".

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Украинские военные в ходе контрнаступления продолжают штурмовать вражеские позиции и делятся регулярно с гражданами кадрами с поля боя. Новое видео с ближним боем опубликовал журналист Юрий Бутусов в YouTube 14 августа.

Бойцы ВСУ несмотря на сильное давление со стороны противника продолжают срывать их планы. В частности, речь идет о воинах 59-й отдельной мотопехотной бригады, которые готовили высадку на позиции ВС РФ.

Перед ними была поставлена задача значительно улучшить тактическое положение и занять новые рубежи, которые откроют новые возможности для дальнейшего наступления. В результате военным удалось провести одновременный штурм сразу четырех позиций российских оккупантов.

"Сложность выполнения задачи была в том, что одновременно мы штурмовали 4 позиции. Получилось 100% все по плану, как и думали: последовательно зашли на одну позицию, зашли на другую — есть успех, мы пошли на третью позицию, параллельно — на четвертую позицию. Техника отработала, артиллерия отработала как надо", — рассказал командир 10-го мотопехотного батальона 59-й ОМПБр.

Минимум 10 бойцов ВС РФ погибли, а еще 15-20 получили серьезные ранения.

В ближнем бою бойцы Вооруженных сил Украины использовали танки и бронеавтомобили "Хамви". Один из них подорвался, но как отметил Юрий Бутусов, — это на счастье. Благодаря надежности транспортного средства, все ранения и контузии от взрыва были легкими.

Напомним, 14 августа в Минобороны сообщили, что ВСУ освобождают Урожайное и наступают в направлении Мелитополя и Бердянска. Контрнаступление продолжается и приносит новые успехи в виде деоккупированных территорий.