ВСУ освобождают Урожайное и наступают в направлении Мелитополя и Бердянска, — Минобороны

Общая площадь освобожденной территории на Бахмутском направлении — 40 кв. км, за неделю ВСУ деоккупировали там 3 кв. км.

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Российские войска продолжают наступать на востоке после активности на Купянском и Лиманском направлениях. Но защитники Украины смогли не допустить продвижения оккупационной группировки и заметно снизили потенциал к наступлению. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Несмотря на то, что отмечается уменьшение обстрелов, это еще не значит, что враг оставил свои планы. По оценкам Минобороны, сейчас вражеские войска проводят перегруппировку и дальнейшем вновь попытаются воспользоваться утраченными возможностями.

Оборонное ведомство оценивает положение на Купянском и Лиманском направлениях как сложное на фоне непрекращающихся вражеских атак.

"На Купянском направлении противник наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль Государственной границы в Белгородской области, осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне", — говорится в публикации замминистра Минобороны.

В то же время на Лиманском направлении продолжается штурм, чтобы вытеснить украинских защитников в районе Серебрянского леса Донецкой области.

Битва за Бахмут: ВСУ за неделю освободили 3 км

В районе Бахмута идут тяжелые бои, а противник предпринимает попытки остановить продвижение ВСУ в районе Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

За минувшую неделю были освобождены еще 3 кв.км. Сейчас освобожденная площадь на Бахмутском направлении в общей сложности составляет 40 кв.км.

Марьинка

В районе Авдеевки и Марьинки российские войска пытаются наступать, чтобы полностью захватить Марьинку и окружить Авдеевку. Положение сложное, но украинские защитники не дают врагу воплотить в жизнь свои планы.

Юг

ВС РФ также пытаются вернуть позиции в Старомайорском районе.

ВСУ, в свою очередь, проводят наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В направлении Урожайного, есть успехи южнее и юго-восточнее Старомайорского, где бойцы Сил обороны закрепляются на освобожденных рубежах. Продолжается также освобождение Урожайного.

Похожие оценки положения на полях сражений дают американские исследователи из ISW. Сообщается, со ссылкой на российские источники, что войска РФ продвинулись к Купянску и находятся в пяти километрах от города.

Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, однако не могут этого сделать без подкрепления, которое командование не предоставляет. Россияне также жалуются на бессмысленность продолжения атак на позиции ВСУ на Авдеевском направлении, где надежная обороны ВСУ и контрбатарейная борьба.

Также сообщалось, что ВСУ активно наступают на Бердянском и Мелитопольском направлениях, а войска РФ пытаются удержать позиции.